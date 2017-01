Quique Setién: "Tenemos ciertas expectativas sobre la llegada de Jesé"

Foto vía: UD Las Palmas

Para el técnico cántabro, el partido de Valencia le genera muchas dudas en cuanto al once debido a la peligrosidad que el conjunto del murciélago ha ganado en las últimas semanas. Setién no se fía del todo: “En principio no tengo todavía decidido el once, tengo muchas dudas porque la semana pasada los jugadores que jugaron hicieron un gran partido y en algunos casos es lógico que le diésemos continuidad. El rival que vamos a tener es muy fuerte, en los últimos dos partidos han demostrado capacidad para cambiarle el ritmo, y eso me inclina en ciertos cambios para el once inicial para este partido en concreto”.

En ese sentido, el ex del Lugo hacía alusión al rigor defensivo de algunos de sus jugadores para tener esas dudas en concreto: “Sé que si pongo una serie de jugadores, el equipo quizás pierda un poco de equilibrio porque su aportación a la hora de defender es menor. El Valencia tiene dos laterales que se incorporan muchísimo y que participan mucho, si pudiésemos tener siempre el balón sería fenomenal, pero eso no va a ocurrir. Si no tenemos un compromiso defensivo alto, no vamos a poder afrontar el encuentro”.

Asimismo, a la hora de analizar el mal momento del conjunto que dirige Voro, el preparador amarillo señaló que la falta de confianza e ilusión fue clave en ese largo bache, algo a lo que añadió la afirmación de haber preferido enfrentarse a los valencianistas un poco antes: “Sus jugadores no estaban en el nivel, pero individualmente es un gran equipo. "Halilovic está convocado, pero empezará en el banquillo" No han encontrado el mejor momento hasta ahora por falta de confianza, de ilusión… Voro debe tener una varita mágica que los ha transformado en el equipo que todos pensábamos que serían a principio de temporada. Es un equipo muy equilibrado, tienen jugadores rápidos, fuertes… El Valencia nos llega en el peor momento, habría preferido enfrentarme a ellos hace un mes”.

En cuanto a la convocatoria, Setién destacó la entrada de Bigas, Castellano y Halilovic en la lista, a la vez que remarcaba que el croata podría tener algunos minutos: “La convocatoria ya la saben los jugadores. Va Bigas, Dani Castellano y Halilovic. No hay ninguna novedad en ese sentido. A Halilovic lo conocíamos, no lo vamos a descubrir. Tiene mucho talento, con capacidad para el desborde y el desequilibrio… no te he tenido suficiente tiempo para ver demasiadas cosas sobre su fútbol en primera persona, pero tiene unas condiciones muy buenas. Yo creo que Halilovic nos podrá aportar algunas cosas, pero no le vamos a ver de verdad hasta dentro de un tiempo. Empezará en el banquillo”.

Jesé, Calleri, salidas, la posición de nueve y demás materia

A la hora de hablar del mercado, Quique quiso aclarar que tiene la misma información que los medios tanto sobre Jesé como cualquier otro. De esa manera, también se mostró tajante a la hora de recalcar que, si llegan más refuerzos aparte del jugador del PSG, tendrá que haber salidas: “Tengo la misma información que todos ustedes sobre. "Me emociona que la gente quiera que me quede" Tenemos ciertas expectativas sobre la llegada de Jesé, sería un jugador muy importante para nosotros. Esto es todo lo que puedo decir hasta que el club me diga que está todo resuelto. Evidentemente, estamos trabajando en las salidas si llegan Calleri, Jesé y Toledo. Todavía quedan dos o tres días, pero si llegan más jugadores, tendrá que haber alguna salida más.

Continuando con esas cuestiones, el entrenador Pío-Pío no quiso ocultar que a la plantilla le falta un nueve, pero dejó patente que eso no le preocupa: “En el puesto de nueve tenemos muchas alternativas. Hemos contado con Boateng ahí, por ejemplo, tenemos a Marko… Jesé también podría jugar ahí si llega… Creo que el equipo está de sobra preparado para afrontar esa situación si no podemos fichar otro nueve más en lo que queda de mercado”.

Además, Setién quiso agradecer el cariño que la gente le está brindando tanto en los partidos como en la calle: “Representa mucho que la gente me aliente a quedarme en el campo. Ayer fui a un supermercado a comprar y me pararon cincuenta personas para pedirme que me quedara. Estas cosas me emocionan y me hacen sentir muy bien. Este es un tema que agradezco y valoro enormemente”.