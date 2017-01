Previa Las Palmas - Valencia: segundas partes sí fueron buenas

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rei | VAVEL

Ha sido un fin de semana un tanto apático en Gran Canaria. Pese a que el aficionado al fútbol debe asumir que en estos tiempos hay que jugar partidos los viernes y los lunes, en el archipiélago canario LaLiga siempre ha sabido ha domingo, a día de fiesta, a día de buen fútbol. Sin embargo, toca empezar la semana y también la segunda vuelta con un partido de altos vuelos. La Unión Deportiva recibe la visita del Valencia en el encuentro que marca el comienzo de la segunda parte de la temporada.

Para el aficionado amarillo, es inevitable echar la mirada atrás y comprobar lo que ha logrado Las Palmas en esta primera vuelta. En lo que a puntos se refiere, el equipo canario ha realizado la segunda mejor marca de su historia (25), afirmando que el proyecto del equipo va a velocidad de crucero. Quizás los resultados no han acompañado del todo al equipo en este principio de año, pero los números no dejan lugar a las dudas. Habiéndose puesto como claro objetivo la salvación, la Unión Deportiva está a menos distancia de los puestos europeos que a los de descenso.

Y ahora todo vuelve con el rival con lo que comenzó. Fue ante el Valencia, en Mestalla, donde los pupilos de Quique Setién empezaron LaLiga Santander de la mejor manera posible. Todos los ojos estaban puestos en el feudo ché, curiosamente también en un lunes. Comenzaba la temporada y muchos afirmaban que el resultado del partido determinaría a lo que realmente aspiraba cada equipo para esta campaña.

Lo cierto es que aquel partido no pudo comenzar mejor para el Valencia. Cuando aún los aficionados se sentaban en las gradas de Mestalla, Santi Mina cabeceaba el primer gol del curso para la factoría valencianista. Fue entonces cuando Las Palmas comenzó a carburar. Paciencia, toque, buscando espacios y centros precisos que no tenían otro destino que el gol. Así llego el primer tanto amarillo, obra de Marko Livaja. El croata se estrenaba de la mejor manera posible en LaLiga y no sería su último gol de la noche.

Minutos más tarde, Dani Castellano provocaba un claro penalti ante João Cancelo. El fútbol, siempre caprichoso, quiso que un ex del Valencia como Jonathan Viera volviera a marcar en Mestalla, esta vez como enemigo. Pero el protagonismo estaba reservado para el ghanés. Para Prince. Para Boateng. En una jugada para enmarcar y con un centro medido de Nabil El Zhar, el siete de la Unión Deportiva se tiraba de plancha para conectar un remate de cabeza espléndido, de los mejores tantos de la jornada.

No duró mucho la felicidad a Las Palmas, pues otra vez Santi Mina y otra vez en un córner el Valencia reducía distancias. Todo eso en la primera parte. En la segunda, dominio por parte de los locales y entre Javi Varas y el travesaño se evitó el empate. Al final, con un contragolpe rápido y con una definición perfecta, Marko Livaja se anotaba el segundo en su cuenta particular y finiquitaba el partido ya en el tiempo de descuento.

Eso sí, el Valencia que esta jornada viaja a Gran Canaria no es ni mucho menos con el que se encontró Las Palmas en Mestalla. Aquel equipo en crisis con Pako Ayestarán y en el que Prandelli decidió marcharse parece quedar poco a poco en el olvido. Con Voro en los banquillos, el cuadro ché está empezando a encontrarse y un triunfo en la isla confirmaría sus buenas sensaciones. Por lo pronto, el cuadro valencianista suma tres partidos seguidos sin perder y dos victorias consecutivas. Cabe resaltar la última, en el Estadio de la Cerámica ante todo un Villarreal (0-2).

En Las Palmas en cambio, el aficionado está sufriendo un cambio radical en su forma de ver al equipo. Acostumbrados a esa Unión Deportiva humilde y donde triunfan los valores de la cantera, los amarillos han puesto miras mucho más altas y este mercado de invierno se ha convertido en un carrusel de futuribles de gran calidad para reforzar al equipo. De momento, la única realidad en la isla se llama Alen Halilovic. El croata estará convocado según ha confirmado el propio Quique Setién y podría tener minutos en este partido.

De resto, todo son especulaciones, rumores y jugadores que parece que lo tienen todo hecho pero que aún no llegan. Los Jesé, Jonathan Calleri, Hernán Toledo o el japonés Shibasaki siguen en la órbita y se espera que alguno de esos nombres llegue a Las Palmas antes de que termine el período de traspasos. De momento, la prioridad ahora es vencer al Valencia y lo que pueda ofrecer el mercado quedará durante 90 minutos en un segundo plano.

Las victorias esta jornada del Eibar ante el Deportivo (3-1) y del Espanyol al Sevilla (3-1) hacen que a la Unión Deportiva le sea imposible salir esta jornada de esa undécima plaza. Eso sí, de conseguir el triunfo, los amarillos recortarían diferencias y se pondrían a sólo seis de los puestos Europeos. El Valencia por su parte tampoco se movería de la decimoquinta posición, pero en el caso de ganar empataría a puntos con el Málaga.

Declaraciones de los entrenadores

Quique Setién (UD Las Palmas): "En principio no tengo todavía decidido el once, tengo muchas dudas porque la semana pasada los jugadores que jugaron hicieron un gran partido y en algunos casos es lógico que le diésemos continuidad".

"Yo creo que Halilovic nos podrá aportar algunas cosas, pero no le vamos a ver de verdad hasta dentro de un tiempo. Empezará en el banquillo".

Voro González (Valencia CF): "El vestuario sabe que el objetivo es este partido. No podemos ver a tan largo plazo. Venimos de una situación complicadísima, aún estamos en ella y no podemos perder la perspectiva. Por haber ganado dos partidos no cambia nada".

"Las Palmas nunca renuncia a la posesión del balón. Tiene un caudal ofensivo muy potente y se ha convertido en una sorpresa agradable por el fútbol que hace".

Convocatorias

UD Las Palmas: Sin confirmar. Setién ha afirmado que entran en la convocatoria Dani Castellano y Pedro Bigas, ya recuperados de sus lesiones. También estará en la lista Alen Halilovic, la última incorporación del técnico. El propio entrenador ha confirmado que el croata empezará el partido en el banquillo.

Fuera de la convocatoria se quedan David García por lesión y Aythami Artiles, que fue expulsado la pasada jornada. El defensa del filial Eric Curbelo, que había entrenado con el primer equipo y del que especulaba que podría estar convocado, se queda fuera tras confirmarse alta médica de Bigas.

Valencia CF: Diego Alves, Jaume Doménech, João Cancelo, José Luis Gayá, Lato, Aderlan Santos, Ezequiel Garay, Elaquim Mangala, Mario Suárez, Dani Parejo, Enzo Pérez, Carlos Soler, Sito, Munir El Haddadi, Luís Nani, Santi Mina y Simone Zaza.

Se quedan fuera de la lista Zakaria Bakkali, Rodrigo Moreno, Guilherme Siquieira y Álvaro Medrán, todos ellos por lesión. Fede Cartabia y Matthew Ryan están apartados del club y saldrán del equipo en los próximos días. Además, el marroquí Abdennour está participando en la Copa África.

Alineaciones previsibles