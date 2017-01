Quique Setién: "Hemos sido superiores al Valencia"

Setién - Foto: UD Las Palmas

La victoria ante el Valencia deja a Quique Setién muy satisfecho, no sólo por la vistosidad de los goles, sino también por las sensaciones que dejan los amarillos. El cántabro comenzó hablando sobre el miedo que le generaba la visita de los che, pero matizó sus palabras alabando el trabajo de sus jugadores: “Realmente le teníamos mucho miedo al partido. El Valencia había recuperado autoestima y venían de hacer un buen partido en Villarreal. Creo que en la primera parte hemos generado ocasiones, hemos tenido el balón… ellos demostraron su potencial en la salida de balón en el primer gol, pero en general creo que hemos sido superiores al Valencia, los hemos minimizado y por ello felicito al equipo”.

De esa manera, el ex del Lugo dejó claro que este triunfo le vale a los amarillos para mirar hacia arriba, aunque deja un toque de atención a sus futbolistas y relata que los refuerzos pueden ser claves en la escalada hacia la zona europea: “La victoria de hoy nos invita a ser optimistas. "La victoria de hoy nos invita a ser optimistas" El juego del equipo nos ha puesto en una situación de sumar puntos, pero también en cuanto a ritmo, intensidad, ganas de ir a por la victoria… Sin embargo, los últimos veinte minutos han sido un desastre, hemos perdido la concentración por salir a divertirnos. Las llegadas de Jesé y Halilovic nos van a venir bien y para nosotros es un lujo. Su llegada nos ayudará a dar un salto si todas las expectativas que tenemos se terminan por cumplir”.

En cuanto al once, Quique insistió en que le ha costado mucho decidirse por una cuestión de premio y ritmo, algo que en su opinión es muy importante: “Esta es la alineación más complicada que he tenido que hacer desde que estoy aquí. Sabía que iba a ser injusto. Una serie de futbolistas que jugaron el otro día hicieron un gran partido como Hélder, Marko, Mateo… pero los jugadores que han salido hoy se han merecido la titularidad y lo han demostrado sobre el césped. Confío en que mantengan la intensidad todos los jugadores, tanto los que han salido de inicio hoy como los del otro día”.

A la hora de valorar a los jugadores, hubo dos nombres muy sonados en la sala de prensa: Boateng y Viera. El santanderino habló primero sobre el canario y elogió su buena campaña y también destacó porqué quiere que juegue más en la banda: “He visto a Viera bien, pero también lo he visto bien antes de ir al rincón de pensar. Cuando está inspirado es un jugador extraordinario. "Lo que me queda a mí y a los aficionados es disfrutar de Jesé" Si piensan que hoy ha jugado bien por el castigo del otro día, están equivocados, lleva una temporada muy buena. Eso sí, sólo ven a Viera en ataque. Su implicación defensiva es alta, pero a su manera: trabaja, se coloca… pero no tiene esa agresividad para ayudar atrás. Esto influye en el equilibrio del equipo. Por eso prefiero que juegue más en la banda. No me puedo permitir esos lujos a la hora de cerrar nuestra defensa”.

En ese sentido, el propio Setién dejó claro que Boateng es pieza indispensable para el equipo, pero no le tiene el puesto ganado a Livaja: “No tengo preferencias entre Boateng y Livaja. Habrá partidos para los dos, no hay ninguno por delante de otro como en ningún puesto. Esto se lo gana uno entrenando y en el campo. Ahora vamos a tener futbolistas de mucha calidad, tienen que saber que no van a poder jugar todos”.

Finalmente, el preparador amarillo valoró el fichaje de Jesé después de que la megafonía del estadio hiciese oficial la contratación del canario: “Jesé es un gran jugador y juega bien en cualquier sitio. Su llegada es un lujo, nos tiene que aportar muchísimas cosas. Es un futbolista determinante. La gestión del presidente ha sido clave. Lo que me queda a mí y a los aficionados es disfrutar de Jesé; espero que en su casa encuentre su mejor nivel”.