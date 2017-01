Boateng y Munir llevan a Las Palmas a seguir mirando hacia Europa

Google Plus

UD Las Palmas y Valencia CF iban a cerrar la vigésima jornada en un partido en el que los valencianistas tenían ganas de venganza por el partido de la primera vuelta mientras que los amarillos esperaban la llegada de Jesé a la isla. Voro salió con todo lo que tenía y avisaba de sus intenciones, algo que no coincidía con un Setién que se guardaba algún as en el banco. De esa forma, el encuentro se inició con ambos conjuntos disputándose la posesión de pelota pero con el peligro teñido de un color amarillo claro amarillo

En ese sentido, Boateng empezó muy activo jugando como falso nueve; el ghanés se movía por toda la zona de ataque y generó un par de ocasiones en los primeros instantes que ponían en aprietos a la defensa che, dejando claro que tenía ganas de volver a ser titular.

El Valencia se asomaba poco y perdía muchos balones con facilidad, no conseguía construir ni mantener una continuidad, aunque Santi Mina remató de cabeza un centro que se fue un poco pasado. Con esa premisa, Las Palmas recuperaba muy rápido el ritmo sobre el césped y ponía el toque como punto de inicio. No obstante, parecía que a los hombres de Setién le hacía falta un poco más de vigorosidad y estaban un poco tibios.

Por ello, el Valencia castigó duramente esa tibieza con un buen pase medio a la carrera de Gayá por la banda izquierda. El canterano valencianista encontró una autopista y se la puso en bandeja a Santi Mina para que batiera por bajo a Javi Varas. Era la ocasión más clara de los hombres de Voro en todo el encuentro y sacaron petróleo.

Reacción amarilla de la mano de Boateng y Viera

La UD quedó un poco tocada tras el tanto valenciano y la falta de frescura volvió a ser evidente. Los apoyos no aparecían en ataque y el camino se le hacía mucho más largo a la hora de encontrar la portería. Boateng seguía a lo suyo y demostraba ser el hombre con más ideas sobre el tapete. El africano la tuvo en un balón centrado de Macedo en el que falló Garay, pero la pierna izquierda del ex del Milán no estuvo acertada en ese instante.

Las Palmas parecía recuperar un poco su sitio y una buena conducción de Viera por el centro terminó en un disparo de Vicente que salió despejado por la lentitud del cuatro amarillo a la hora de rematar. Un derechazo de Viera empató el encuentro antes del descanso Los grancanarios se tiraron un poco hacia el marco de Alves, encontraron cómo hacerle daño al Valencia y sólo faltaba un poco más de claridad para poder probar al guardameta brasileño con la verdad por delante.

En uno de esos intentos por irse hacia arriba, un error che hizo que la pelota le cayese a Vicente muy cerca de la media luna. El canterano encontró a Boateng y el africano, de espaldas, se la dio a un Jonathan Viera que la reventó con pierna derecha para meter uno de los mejores goles amarillos de la temporada. El Mago de La Feria sacó su varita y con un zambombazo le daba vida a Las Palmas justo antes del descanso.

Una tarjeta amarilla que le señalaron a Enzo Pérez hizo que Voro se plantease el asunto y quitó al argentino para introducir a Mario Suárez nada más empezar la segunda mitad por miedo a quedarse con uno menos. Los primeros ataques de esta segunda mitad fueron un gran disparo de Nani que se marchó muy cerca del palo izquierdo de Varas y un cabezazo de Bigas que el árbitro anuló por un fuera de juego muy justito.

Munir dinamita el partido

Pero el partido dio un vuelco tremendo cuando Munir atropelló de forma descarada al propio Bigas y el hispano-marroquí vio la segunda tarjeta amarilla del encuentro. El ex del Barça vio dos amarillas en apenas cuatro minutos y se fue expulsado ante el clamor del graderío de un Estadio de Gran Canaria jaleado por Boateng desde el verde. El encuentro cambiaba de guion por completo con mucho tiempo por delante hasta el final.

Las Palmas tenía ante sí una buena oportunidad de hacerse con los tres puntos. La doble amarilla de Munir hizo que Las Palmas terminase por reventar el encuentro El Valencia estaba un poco tocado tras la expulsión y los amarillos tenían que intentar hacer sangre. Los amarillos buscaban el segundo cuando los valencianistas le hicieron una falta a Viera algo cerca del área. Lemos tomó responsabilidades y con un golpe perfecto, preciso y precioso, el uruguayo la mandó justo a la escuadra para sumar el segundo golazo de la noche.

Los de Setién encontraron el momento justo para darle la vuelta al partido, pero poco tiempo después Mangala le haría otro regalo a los amarillos. El central francés se comió un centro de Dani Castellano y Boateng lo aprovechó para batir fácilmente a un Diego Alves que estaba teniendo mucho trabajo acumulado en los últimos minutos. La salida de Munir propició que Las Palmas se viniese arriba y al Valencia le pasó factura con un efecto dominó curioso.

Tranquilidad máxima para afrontar el tramo final

Con algo más tranquilidad, los amarillos empezaron a dominar el encuentro y la posesión ante la poca inoperancia de un Valencia que estaba un tanto desquiciado y perdido. El control era absoluto por parte de la UD, algo que llevó a Setién a introducir refuerzos. Primero Tana, luego debutaría Alen Halilovic y por último apareció Livaja. El resultado le daba a los grancanarios esa capacidad para mover el banquillo, para querer relajarse. Los olés se sucedieron en la grada y Las Palmas disfrutaba de su mejor momento en el encuentro.

Aun así, el Valencia despertó un poco y demostró amor propio para intentar acercarse en el marcador. Los amarillos habían perdido algo de presencia arriba ante la insistencia de su rival y comenzaron a jugar bastante peor por unos instantes. El equipo parecía cansado, pero el resultado le seguía dando la razón a pesar de que los che se habían lanzado a por otro gol con un poco más de insistencia. De hecho, Las Palmas cometió muchas faltas en apenas unos minutos cuando el partido ya agonizaba.

De esa manera, el final del partido empezó a hacer acto de presencia y aunque las ganas de Boateng parecían intactas, ambos conjuntos parecían enseñar la bandera blanca y Las Palmas se llevó tres puntazos de oro que le ayudan a seguir mirando hacia Europa.