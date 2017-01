Jesé: "Voy a morir por este equipo"

Fotografía: UD Las Palmas

Jesé Rodríguez ya luce la elástica de la Unión Deportiva. El extremo grancanario desató pasiones en su presentación como última incorporación de Las Palmas. Hasta 10.000 personas se congregaron en el Estadio de Gran Canaria para ver al jugador vestido de amarillo. En su primera conferencia de prensa, Jesé no ocultó su optimismo por vestir la camisa del equipo de su tierra, donde creció y donde ahora llega para ayudar como uno más.

"De pequeño mi padre me llevaba al Estadio Insular, siempre he sido muy aficionado de la Unión Deportiva", aseguraba un Jesé visiblemente emocionado. "He venido aquí para morir por este equipo, no estoy aquí de vacaciones", advertía el jugador. Para el extremo cedido por el París Saint-Germain su única prioridad ha sido llegar a la isla pese haber sido tentado por más de un club de prestigio en Europa.

"Ha habido otros equipos interesados por mí, y es algo que agradezco. Pero mi pensamiento era claro, si salía de París era para jugar aquí", reconocía Jesé. Según su experiencia, no logró triunfar en Francia debido a "la falta de oportunidades, sobre todo a la hora de jugar varios partidos seguidos de titular".

"Me siento cómodo jugando en las cuatro posiciones de la delantera"

Sobre su rol en el equipo, el extremo amarillo ha afirmado que "no importa la posición en el terreno de juego". Jesé ha explicado que se siente muy cómodo "jugando en las cuatro posiciones de la delantera" y que dependerá de Setién jugar en una banda u otra, incluso como referencia arriba.

Respecto a los objetivos del equipo de cara a final de temporada, Jesé ha advertido que tiene una meta clara: "Quiero ayudar al equipo con goles a subir puestos en la clasificación. Las Palmas es un equipo fantástico, siempre miramos hacia arriba. Tenemos plantilla para estar en Europa", advertía.

Pese a que este miércoles está programado que haya día libre para toda la plantilla, Jesé ha confirmado a los medios que acudirá las instalaciones de Barranco Seco para entrenarse en solitario. Su primera sesión preparatoria con sus nuevos compañeros será el jueves a las 10:30h.