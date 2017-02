Montoro: "Tenemos que sacar puntos fuera de casa"

Google Plus

Montoro - Foto: UD Las Palmas

El mediocentro valenciano compareció ante los medios de comunicación con una idea clara, y esa idea no es otra que la de ir partido a partido. El seis amarillo lo destacaba, Las Palmas necesita trabajar y tener paciencia para aspirar a jugar en Europa: “Lógicamente cuando el equipo gana, se ve todo mucho más bonito. Cuando se disfruta suelen llegar los resultados, y de momento lo vamos consiguiendo. El equipo entrena dando el máximo. Afrontamos el partido para ganarlo. El Granada está en un mal momento, pero cualquier equipo te puede ganar. De momento, sólo pienso en el Granada, en el futuro veremos dónde estamos. Venimos en un buen momento y tenemos que pelear por lo máximo. Iremos intentando ganar todo lo que nos queda hasta el final de la Liga y vamos partido a partido”.

En ese sentido, el ex del Almería deja claro que no existe presión por alcanzar esos puestos de privilegio europeo, señalando que ahora mismo la única meta que se ponen es ganar cada fin de semana: “La presión que tenemos ahora mismo es la de ganar cada jornada. "Jesé ha encajado muy bien" Tenemos más cercas las posiciones de Europa que el descenso, pero iremos viendo cómo van las cosas sin tener que precipitarnos”. Eso sí, el ex canterano del Valencia destacó una frase por encima de todas sobre las posibilidades del equipo, mostrando tajantemente que ganar lejos del Gran Canaria es crucial: “Tenemos que sacar puntos fuera de casa”.

Por otro lado, Montoro también tuvo tiempo de hablar sobre la llegada de Jesé Rodríguez a la UD, remarcando que el canario ha encajado bien en el equipo y que su llegada, más la de Halilovic, ayudarán al equipo: “Jesé ha encajado muy bien, hay bastantes compañeros que lo conocían y yo le veo una persona fantástica. Creo que nos va a ayudar mucho. A priori, tanto el propio Jesé como Halilovic son futbolistas de mucho cartel. Esperamos que el potencial que tienen lo exploten aquí”.

De esa manera, el centrocampista insistía en que la competencia va a ser muy dura, pero que el haber aligerado la plantilla va a ayudar a que todo el mundo se sienta importante: “Va a ser muy difícil jugar. La plantilla tiene mucha calidad, pero es algo que se ve desde la pretemporada. Al final cuando la plantilla es muy extensa, hay mucha gente que se tiene que quedar fuera. Puedes acabar en el banquillo o en la grada, y eso no creo que ayude mucho a los jugadores. Con una plantilla más corta, habrá más oportunidades y todo el mundo podrá sentirse importante”.

En cuanto a su situación personal, Ángel incidió en que tenía muchas ganas de jugar en el Gran Canaria como local, mostrándose muy contento con su última titularidad y con lo que puede aportar al equipo: “Tenía ganas de jugar en casa para que la gente viese que también puedo ayudar. “Tenía ganas de jugar en casa para que la gente viese que también puedo ayudar" Quizás soy un futbolista que mantiene más la posición y le da más libertad a los de arriba, para que gente como Roque o Vicente puedan subir más. Siempre he estado preparado para cuando el míster decidiese, siempre me ha dicho que me ha insistido en que tengo que darle más solidez en la salida de balón del equipo”.

Además, el propio Montoro habló sobre su situación contractual, informando que el club podría renovarle una temporada más automáticamente si quisiesen: “Tengo un año más opcional pendiente del club. Me toca jugar, entrenar y ya se verá. Siempre me gustaría jugar más, ser importante... mi familia está muy a gusto aquí, yo también... ya veremos si seguimos o no”.