Quique Setién: "Jesé tendrá minutos ante el Granada"

La llegada de Jesé a la UD Las Palmas ha abierto distintas variantes que, para Quique Setién, son motivo de duda y desconcierto a la hora de formular los equipos titulares. El preparador amarillo dejó claro que el flamante fichaje llegado desde París tendrá minutos este lunes, pero no sabe cuántos: “Jesé tendrá minutos ante el Granada. No sé cuantos, pero Jesé no es el único, todos tienen opciones de jugar de inicio. Tenemos muchos jugadores con gran potencial, tendremos que ver cómo voy gestionando los minutos de todos para que den lo mejor para el equipo”. Eso sí, a la hora de ubicar al jugador del PSG sobre el verde declara que le es un poco indiferente: “Jesé puede actuar tanto en banda como en la punta, el se encuentra cómodo en cualquiera de esas posiciones y ha venido dispuesto a jugar donde creamos que más nos puede ayudar”.

De esa manera, el técnico santanderino destacó que tiene una conversación pendiente con los futbolistas de ataque sobre el reparto de los minutos, insistiendo en que todos no van a poder jugar: “Todos no pueden jugar. Todos tienen sus cosas, son diferentes y son buenos. "Los jugadores del Granada que salgan saben que este partido es una final" Tengo que reunir a todos estos jugadores para hablar con ellos y decirles que es probable que vayan a la grada. Esto les tiene que venir bien, porque mantendrán el nivel de intensidad. Tienen que asumir que alguno se quedará fuera del once e incluso de la convocatoria”.

En ese sentido, Setién no quiso sacar demasiadas cartas, pero sí que declaró que él mismo también ha visto que Tana no ha estado en su mejor momento, pero informó que ya le ve mucho mejor: “Estas últimas dos semanas he visto bien a Tana. Ha pasado una etapa en la que no ha estado fino, ha perdido lucidez. Creo que vuelve a estar bien, hay jugadores que durante la temporada pierden un punto y no están a su nivel”.

En cuanto al rival, el cántabro señaló que, con tanto cambio en la plantilla, no tiene muy claro lo que pueden hacer los granadinos en el partido de mañana: “La incertidumbre de saber cómo van a jugar después de tantos cambios en el mercado de invierno me preocupa. Podemos intuir algunas cosas, pero no sabemos con claridad lo que pueden hacer. Los jugadores del Granada que salgan saben que este partido es una final. El año pasado fuimos en circunstancias parecidas, empezamos bien el partido y nos acabaron superando. Nuestras aspiraciones pasan por sacar puntos contra rivales que no están en su mejor momento”.

Europa en el horizonte

El objetivo de jugar competición europea es algo que no le preocupa a Setién, aunque el entrenador ha remarcado que no quiere tanta euforia y prefiere ser bastante más cauto: “Me gustaría rebajar la euforia. Contra el Valencia tuvimos 20 minutos malos, igual que contra el Sporting, les dimos opciones y nos podían haber hecho daño. Nuestro equipo tiene tendencia a bajar la intensidad defensiva, hay que tratar de corregirlo y se ha hablado en el entrenamiento. "Si queremos estar en la pelea por Europa hay que ganar en Granada" Tuvimos muchas ocasiones, jugamos bien, tuvimos el control... pero tenemos 15 minutos de despistes y estás expuesto a lo que haga el rival. Todo el mundo tiene euforia y en Granada tenemos que corregirlo. Nos faltan cosas, no todo es tan bonito como parece. Tenemos que mejorar la concentración defensiva. Dominamos muchos partidos, pero a veces nos cuesta agarrarlos”.

Por ello, Quique sentenció diciendo que es clave la victoria en Granada para engancharse al tren europeo: “Yo creo que todos tenemos esa idea de dar un paso al frente para jugar Europa, pero sabemos que es complicado. No le vamos a echar todo ese peso a Jesé. Todos los equipos que están por encima de nosotros son muy buenos: Villarreal, Bilbao, Eibar... Si queremos estar en la pelea por Europa hay que ganar en Granada. Tenemos que ver si las ilusiones están sostenidas sobre algo sólido o son sólo palabras”.

A la hora de hablar de la renovación, el entrenador amarillo ha querido transmitir tranquilidad y ha dejado patente que no todo el mundo puede ser feliz siempre: “Sé que hay mucha gente preocupada con mi felicidad, pero seguro que hay millones de personas que no son feliz permanentemente. Estoy haciendo lo que me gusta. Estoy al lado del césped, del balón... soy feliz incluso cuando las cosas no van bien. Seguramente, cuando uno es feliz rinde más y está más tranquilo. Me gustaría transmitirle tranquilidad a toda aquella gente que piensa que no soy feliz. Estaba preocupado por ciertas cosas, sin más. He hablado con el presidente, pero no demasiado. Quedaremos la semana que viene”.