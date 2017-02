Quique Setién: "Este partido lo teníamos que haber ganado"

Foto: María José Ramírez

Para el técnico amarillo, la derrota de la UD Las Palmas no se debe sino a una cuestión de falta de puntería en el momento justo. Setién deja claro que su equipo ha dominado sin éxito: “No hemos tenido el acierto. Hemos jugado un partido muy complicado, pero creo que hemos sido superiores. Quizás nos ha faltado ese punto de inspiración en los metros finales, pero tal como se presentó el partido estoy contento con el trabajo del equipo. Me hubiera encantado que hubiésemos acertado alguna de las muchas ocasiones, ha habido momentos que hemos jugado bastante bien. "En la primera parte nos ha costado un poco más" En la primera parte nos ha costado un poco más, no puedes darle continuidad al juego cuando el rival interrumpe con faltas permanentemente. De esa manera, es muy difícil hacer daño a un equipo tan defensivo como éste, que sabe tan bien a lo que juega. Se han encontrado con ese gol, nos han apretado arriba, nos han robado en algunas ocasiones pero creo que hemos hecho un buen partido en general y al final se ha decantado porque no hemos acertado”.

De esa manera, el entrenador de la UD quiso señalar que hoy era un día muy importante para buscar los puestos europeos y la victoria es un paso atrás dados los resultados de la jornada: “Hoy lo primero que es he dicho en la charla es que si realmente queremos dar ese paso hoy era el día ideal. Hemos visto a Espanyol, Eibar o Alavés ganar sus respectivos partidos. Este partido lo teníamos que haber ganado. Mañana igual jugamos peor y acertamos lo que hemos fallado hoy. El fútbol son detalles. La realidad es que hoy teníamos que haber ganado, estábamos en mucho mejor momento que el Granada y nos ha complicado mucho las cosas. Ese paso que tenemos que dar a veces nos cuesta”.

En cuanto a Jesé, el ex del Lugo informó que se siente muy satisfecho con el debut del canario y que, en el futuro, esas ocasiones que falló ante Ochoa las acabará metiendo: “Creo que en general me ha gustado mucho, nos da mucha velocidad, peligro, ha llegado, ha estado ahí. "Jesé las meterá otro día, seguro" Hay que tener en cuenta que lleva sin jugar mucho tiempo, no pretendamos que todo lo vaya a hacer como queremos, hay que darle su margen. Hoy podíamos haber empatado o incluso ganado con esas dos acciones, pero Jesé ya las meterá otro día, seguro ”.

Por otro lado, Setién valoró el estado de salud de un Michel Macedo que tuvo que ser sustituido en el mínuto 18. El cántabro es cauto sobre la lesión del brasileño y también quiso alabar el partido de Roque: “La lesión de Michel es un contratiempo importante. De todas formas, tenemos a Simón que ha hecho un grandísimo partido. Es normal que se le noten cosas por falta de ritmo, pero seguro que lo hará bien si perdemos a Michel”.