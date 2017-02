Quique Setién: "Hemos estado poco valientes"

Setién - Foto: Laura Santana

El técnico cántabro lo tenía bastante claro tras perder otros tres puntos en La Rosaleda: “Hemos sido poco valientes, cuando hemos tenido que salir jugando hemos sacado balones en largo que no pudimos ganar. El Málaga nos ha superado, nos ha apretado muy bien. Ha habido intensidad en la presión. No estuvimos lúcidos con el balón y nos han ganado el espacio. No pudimos tener tranquilidad y pausa como solemos hacer y sin la pelota nos cuesta. Tuvimos el acierto de ponernos por delante, un premio extraordinario por cómo estaba el partido, pero el empate llegó muy rápido. No hemos estado bien, la segunda parte fue diferente, pero no encontramos el camino de la portería. Es una pena porque teníamos muchas esperanzas en este partido”.

De esa manera, el entrenador amarillo recalcaba lo mucho que le cuesta a los suyos cuando no tienen la pelota: “Ellos nos han apretado mucho y muy bien. "El resultado es justo" Ha habido ocasiones en las que teníamos que jugar en largo, pero muchas de ellas lo hicimos cuando teníamos que jugar y combinar. Nos ha costado una barbaridad. Sé el equipo que tengo y es un hándicap importante. Arriesgamos con muchos jugadores que tienen el balón. Con él somos buenos, pero sin él nos cuesta. El juego que ha propuesto el Málaga no nos ha permitido tener el balón”.

En ese sentido, Setién mostró su preocupación por esta mala racha, aunque espera recuperar al equipo para la maratón de partidos que se le viene encima: “Siempre te preocupas cuando pierdes. Las sensaciones que nos quedan no son tan buenas como Sevilla o Granada. Seguro que el resultado es justo y nos ha costado mucho. Es cierto que han sido tres derrotas consecutivas. Jugamos con equipos fuertes y complicados, pero ahora se van a suceder una serie de partidos en poco tiempo y vamos a ver si podemos cambiar la dinámica para recuperar la confianza. Eso sí, tenemos una idea y no la vamos a cambiar”.

De esa manera, el ex del Lugo hizo hincapié en la poca capacidad defensiva que tienen sus hombres de arriba, algo que explicó como una cuestión de elección: “Hay muchas cosas que deben mejorar y una de ellas son los conceptos defensivos. Cuando ponemos a tantos jugadores con talento y creatividad hay que asumir que tendremos problemas atrás. Lo que no podemos pretender es que, además de pedirles goles y que jueguen bien, que luego defiendan. Sería lo ideal, pero no lo tenemos".