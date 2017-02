Oyarzabal, rival de la UD este viernes, en el once ideal Sub-20

Google Plus

Fuente: LaLiga.es

La Unión Deportiva Las Palmas regresa a casa tras la derrota en la Rosaleda frente al Málaga el pasado lunes 20 de febrero de 2017. El conjunto de Quique Setién suma ya 3 derrotas consecutivas en lo que va de año. Perdía frente al Granada (1-0) en la jornada 21 con el gol de Pereira en el minuto 17. Lo mismo ocurría en casa cuando la UD caía ante el Sevilla con el tanto que conseguía anotar en el minuto 80 Joaquín Correa tras la asistencia de Vicente Iborra. Y en la jornada 23, a pesar de que Mauricio Lemos anotaba el primer gol del encuentro en la Rosaleda en el minuto 19, no bastó para conseguir que la UD se hiciera con la victoria fuera de casa. Los goles de Pablo Fornals y Charles firmaron el primer triunfo para el conjunto andaluz en este 2017.

Los hombres de Setién se presentan de nuevo en el templo amarillo con un nuevo objetivo: hacerse con la imbatibilidad en casa ante un nuevo rival, la Real Sociedad. El conjunto de Eusebio Sacristán cuenta con numerosos jugadores estrella, entre ellos, Mikel Oyarzabal.

Con 19 años el atacante de la Real se ha convertido en uno de los jugadores indiscutibles del once de gala de su entrenador. Su calidad como futbolista profesional en el terreno de juego no ha pasado inadvertida y así lo ha reflejado el diario La Gazzetta dello Sport situándolo en el once ideal de los mejores jugadores menores de 20 años. Oyarzabal se sitúa en el décimo puesto del ranking de los mejores Sub-20.

Actualmente, es internacional con la selección de fútbol Sub-21 de España y Vicente del Bosque depositó su confianza en el jugador para que realizara los entrenamientos previos a la Eurocopa de Francia en 2016. Oyarzabal debutó en un partido amistoso el 29 de mayo en Bosnia reemplazando a Nolito.

A pesar de que el atacante de la Real no se ha estrenado en lo que va de temporada ha conseguido anotar dos goles contra el Villarreal en la Copa del Rey y en su anterior temporada fue el jugador más destacado en la escuadra txuri urdin tras sumar seis “chicarros” en el campeonato de la regularidad.