Quique Setién: "Trataremos de plasmar nuestra identidad"

Setién - Foto: UD Las Palmas

La comparencia del técnico de la UD Las Palmas fue también una manera de entender cómo está la plantilla en una situación como ésta, en la que los amarillos han perdido cuatro encuentros consecutivos. La visita al Bernabéu lo complica todo un poco, pero Setién confirma que los jugadores están bastante bien: “Los jugadores están bien, heridos porque no es fácil sobreponerse a esas circunstancias después de haber jugado tan bien ante la Real. Saben que hicimos todo lo que tienen que hacer para ganar, están heridos pero fuertes, con ganas de cambiar esta dinámica. Todos tenemos confianza en hacerlo cuanto antes. Si no es en este partido, donde tenemos mucha ilusión, será en el siguiente y así sucesivamente. Lo importante es que el equipo está mentalmente preparado para afrontar el partido y no nos va a afectar estas cuatro derrotas”.

Asimismo, puso un poco de énfasis en Javi Varas, el cual cometió un error en el último encuentro vital para los intereses de los isleños: “Javi está bien, está absolutamente respaldado por todos. Nos da muchas cosas. Lo ha hecho francamente bien y lo seguirá haciendo, pero esto no va a influir en las rotaciones. Ya lo hice antes y en el Lugo, y Raúl tendrá su momento”.

Otro de los nombres que destacó el míster cántabro fue el de Jése Rodríguez, quien jugará en el templo blanco uno de los partidos más emotivos de su carrera, recalcando una vez más que los goles del canario terminarán por llegar: “En este campo donde hemos entrenado ha metido muchos goles. Confiemos que pueda romper esta racha que lleva, porque en el último partido lo hizo muy bien, adquiriendo ese punto de lucidez y condición física necesaria. "Tampoco me preocupa el arbitraje" Él está excesivamente responsabilizado de lo que supone haber vuelto a la isla y levantar tantas expectativas, y eso no es positivo. Creo que lo llevará bien y cuando consiga marcar el primer gol llegarán todos los demás. Lo importante para mí es que trabaje como lo hizo el otro día. Las ocho o diez carreras que hizo detrás del lateral es lo que yo valoro, para mí es importantísimo, que un jugador con esta calidad haga estas cosas. Los goles llegarán seguro”.

Por otro lado, Setién remarcó que el Madrid sufre sin balón y es una baza que tienen que jugar, aunque recalcó que hay que estar preparados para sufrir: “Trataremos de hacer lo que sabemos: tener el balón. El Madrid sin el balón también sufre y trataremos de plasmar nuestra identidad. Si nos toca defender, porque en momentos nos van a someter, pues habrá que defenderse. Pero nosotros haremos lo que sabemos. Eso sí, si tenemos que marcar que sea en el 93 o así y que no haya tiempo para la remontada”. Aun así, al ser preguntado por el tema arbitral, el técnico santanderino prefiere dejarlo a un lado: “Tampoco me preocupa el arbitraje. Procuro preocuparme exclusivamente de las cosas que puedo controlar. El tema del arbitraje es obvio que en principio asumimos que haya errores porque no es fácil arbitrar. Sé que hay veces que la frustración es grande porque te toca en un momento determinado y me ha pasado, pero se suele compensar de una manera u otra. Hay que tratar de serenarse cuando te pasa y nada más”.