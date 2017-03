Quique Setién: "Mi intención ha sido, es y seguirá siendo estar en la UD"

Setién - Foto: UD Las Palmas

El actual entrenador de la UD Las Palmas lo tiene claro, pone como prioridad el ampliar su contrato con la escuadra amarilla por delante de cualquier cosa: “Mi interés ha sido, es y seguirá siendo estar en la UD Las Palmas. Las negociaciones están paradas, no rotas, sólo se está alargando todo. Nadie tiene autorización para negociar en mi nombre y no voy a esperar a final de temporada para arreglar mi situación. No voy a hablar absolutamente nada de la negociación hasta que llegue el momento, después se dirá lo que se tenga que decir”.

En ese sentido, el cántabro ha declarado que ciertas informaciones que han ido saliendo a lo largo de la semana sobre su futuro: “Tengo la sensación que muchas de las cosas que se han escrito no son ciertas, tengo que aguantar muchas cosas. Me gustaría que todo el mundo tuviera un poco de rigor a la hora de escribir ciertas cosas, no voy a mentir jamás”. "No voy a esperar a final de temporada para arreglar mi situación" Continuando con esas cuestiones, Setién señaló que el tema de su renovación puede afectar a los jugadores, aunque es algo que por el momento no le preocupa: “El vestuario puede estar afectado, este tema no resulta nada agradable. Puede haber un desgaste, pero no me agobia”.

Centrándose en el partido ante Osasuna, el santanderino incidió en que Aythami no estará en la convocatoria por un acto de indisciplina: “Ha ocurrido algo con Aythami esta semana en cuanto a su comportamiento y no estará en la convocatoria”, algo a lo que añadió un grado alto de importancia al encuentro ante los navarros: “La intención del equipo es ganar el partido de mañana, es importantísimo para nosotros. El equipo necesita ganar para recuperar la autoestima y terminar de salir de esta racha negativa que estamos atravesando”.

De esa manera, Quique comentó la capacidad de los amarillos para ayudar a los rivales a cambiar sus dinámicas, algo que el técnico espera cambiar este mismo fin de semana: “Tenemos un don para resucitar muertos. Mañana espero afrontar el partido con la misma intensidad de Granada. El Osasuna es un equipo que nos va a apretar arriba y tratará de quitarnos el balón. Creo que va a ser un encuentro muy abierto para los dos”.