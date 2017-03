Quique Setién: "Estos tres puntos eran necesarios"

Setién - Foto: LaLiga

Para el técnico amarillo, esta victoria ante Osasuna era necesaria y la valoraba haciendo énfasis en que Las Palmas, sin estar brillante, se lleva los tres puntos: “Ha habido muchas circunstancias que son de valorar. Hemos empezado muy bien, controlando el partido, llegando... no hemos precisado algunos pases y no conseguimos fructificar más. Poco después, hemos perdido la tensión defensiva y hemos recibido dos goles que no tenían que producirse. Ellos han tenido de ponerse 1-3 y llegó el gol de Marko que nos dio tranquilidad. Ha habido fases del juego en los que hemos estado bien, pero no hemos hecho un partido brillante. Osasuna había interrumpido el juego mucho con faltas. Estos tres puntos eran necesarios para ver si nos impulsamos”.

Por otro lado, el cántabro quiso valorar el partido de Viera y también aprovechó para echarle un capote a Javi Varas; el portero volvió a ser protagonista negativo del encuentro, pero Setién le quiso quitar hierro al asunto: “Viera está creciendo mucho como futbolista, hoy ha hecho un partidazo y está en un momento muy bueno. Había hablado de cambiarlo, pero creo que le necesitábamos en el campo. De Javi Varas no puede decir nada porque no he visto las jugadas, pero sí es verdad que es complicado estar activo cuando llevas todo el partido parado”.

En ese sentido, el entrenador de la UD sabía que el gol de Jesé llegaría en algún momento, dejando claro que espera que esto le ayude a sumar confianza en sí mismo: “Algún día tenía que llegar el gol de Jesé. Nos ha abierto el camino y ha metido otro gol que nos ha ayudado y estoy seguro que eso le va a llevar a tener más confianza”. "Algún día tenía que llegar el gol de Jesé" Además, aclaró lo que sucedió con Lemos durante el cambio: “Lemos tenía problemas en los isquios y ya los compañeros me estaban comentando que se estaba quejando. Es complicado quitar a alguien cuando tienes el caramelo delante, había lanzado dos faltas muy buenas, pero no sé si Viera lo hubiese dejado lanzarla. Al final del partido nos hemos dado la mano, para que se queden tranquilos”.

Por último, Setién declaró que tendrían que pasar muchas cosas para que la UD no siga la próxima temporada en Primera División, aunque espera que el equipo mantenga el nivel competitivo hasta el final: “Tendría que ser una catástrofe que este equipo se parase y no arrancase más. Quedan muchos partidos y trataremos de seguir sumando puntos, intentando mantener la exigencia y la intensidad en todo momento. A estas alturas de la temporada el curso pasado, estábamos en descenso. Entramos en una racha de triunfos en las que conseguimos seis victorias de siete, no sé si lo podremos igualar en esta ocasión”.