La UD se llevó tres puntos tras una mala racha

Foto: laliga.es

La UD Las Palmas no veía luz al final del túnel en el que llevaban inmersos desde el encuentro frente al Granada en la jornada 21. Una derrota para nada esperada para los pupilos de Quique Setién que llegaban con ganas de sumar otros tres puntos. Sin embargo, se encontraron con un equipo andaluz que más que fútbol demostró alma y coraje para intentar salir de la zona de descenso. En el minuto 17 Pereira adelantó a los suyos con el que fue el único gol del partido y, aunque Las Palmas intentó remontar no lo consiguieron de ninguna forma. Un debut frustrado el de Jesé Rodríguez que no supo resolver dos claras ocasiones.

La siguiente jornada llegó al feudo amarillo El Sevilla con una clara misión, derrotar a los isleños en el inquebrantable Estadio de Gran Canaria. Un encuentro peleado en cada minuto, ambos conjuntos se dejaron la piel en el verde. Pero los de Sampaoli en una jugada de libro se llevaron la victoria. De nuevo el canterano del Real Madrid la tuvo para ayudar a los suyos a ganar, pero le faltó definición. El primer partido que la UD perdía en casa y con ello cada vez más lejos de Europa.

Contra el Málaga tampoco pudo ser. Aunque Mauricio Lemos volvió a hacer maravillas tirando una falta y adelantando a los suyos en el marcador, los del Gato Romero no iban a permitirse una derrota más. Remaron y presionaron todos juntos para que la UD no se sintiese cómoda y, si algo tienen los del técnico cántabro es que con el balón son magia, pero sin él les hacen mucho daño. En el 27’ Pablo Fornals marcó un gol envenenado que puso el empate en el electrónico. Pocos minutos después apareció Charles para llevar la pelota al fondo de la portería de Javi Varas.

La UD no se rindió. Con la expulsión de José Rodríguez parecía que podían cambiar el resultado. Lo cierto es que no tuvieron fortuna en ningún disparo a pesar de haberse hecho con el control del esférico.

De nuevo tocaba partido en la casa amarilla, el cuadro canario necesitaba con urgencia los tres puntos del choque frente a la Real Sociedad. Un conjunto estaba, sin duda alguna, por encima del otro. Los locales dominaban en el verde, pero se encontraron con Rulli, que hizo un gran trabajo defendiendo su portería. Los de Quique Setién no dejaron de intentarlo hasta el último minuto, pero en el 74’ un error de Javi Varas sentenció a los suyos y Xabi Prieto lo aprovechó para marcar el de la victoria.

Aun así, la UD lo siguió intentando, Boateng, Jesé, Tana y Viera tuvieron incontables ocasiones para darle la vuelta al marcador, aunque todas ellas acabaron igual, sin éxito. El cuadro canario tenía que despertar de la pesadilla en la que estaban sumidos porque en el siguiente encuentro no se verían las caras con un rival fácil de batir.

Un punto agrio para la UD

El Real Madrid recibió a los amarillos en el Bernabéu. Los merengues necesitaban los tres puntos para mantener el liderato y Las Palmas por orgullo, para salir de la mala racha. Un encuentro de locos, para recordar. Los aparecieron en la capital para demostrar que se merecen ser de primera. Con buen gusto y los toques de varita del Mago Jonathan Viera la UD dominaba en el único estadio invicto de esta temporada.

En el minuto 8’ apareció Isco para poner el primero, sin embargo, poco les duro a los madridistas la celebración. Dos minutos más tarde Tana sorprendió al costarricense y empujo el balón contra las mallas consiguiendo la igualdad.

El Bernabéu era una fiesta para la afición amarilla que no paraba de recordarle a su equipo ‘sí se puede’. Roque Mesa repartía balones perfectos desde la sala de máquinas, Jonathan Viera bailaba con el cuero de un lado a otro, sin que nadie se lo impidiese, Jesé y Boateng no pararon de buscar el ansiado gol.

Tras el descanso el encuentro estaba aún más tenso. Al poco de empezar el segundo tiempo el príncipe de Gales dejó a su equipo con uno menos tras propinarle un empujón al ‘21’ de la UD, lo que le hizo el camino más fácil a los de Setién para lo que se venía.

En el 56’ Ramos provoca un penalti en contra de los suyos que acaba convirtiendo Viera para el cuadro canario. Contra todo pronóstico los amarillos iban por delante en el electrónico. Pero si eso era inesperado, que tres minutos después tras un balonazo le cayera a Boateng la pelota en los pies llevándose a Marcelo en carrera y acabara marcando el tercero para Las Palmas no se lo creía nadie.

La afición merengue y el conjunto de Zidane desesperaba, se les escapaba el liderato. Los de La Isla estaban volviendo loco al Real Madrid en el centro del campo y las ocasiones no paraban de llegar. Sin embargo, si algo han demostrado los de Chamartín es ‘Hasta el final vamos Real’. En el 87’ Cristiano Ronaldo convierte la pena máxima en esperanza y dos minutos después cabecea el de la ilusión. Una vez más, los merengues y sus milagros. Un punto que para la UD sabe a decepción, el único conseguido de los últimos quince disputados.

Victoria frente a Osasuna

Había que levantar cabeza, aprender de los errores y sumar una victoria. El pasado domingo los grancanarios recibieron a Osasuna en casa. La última vez que se habían enfrentado solo se llevaron un empate, pero los de Setién despertaron del letargo y, esta vez, golearon en su campo a los visitantes. Los locales tuvieron la posesión, dominaron el verde y en el minuto 6 llegó el esperado gol del estreno para Jesé Rodríguez que no había parado de buscarlo desde que pisó el campo con la elástica amarilla.

Sin embargo, Kodro hizo pensar en positivo a los suyos y supo darle la vuelta al marcador. En el 31’ llegó el primero, Javi Varas sacó como pudo un centro de Jaime que cayó en sus pies y logró convertirlo en gol. En cuestión de, únicamente seis minutos marcó el segundo. Los de Las Islas Afortunadas no se dieron por vencidos, quedaba mucho tiempo y el partido estaba más que abierto. En el 55’ apareció Roque Mesa para asistir a Marko Livaja que cabeceó haciendo el segundo para su conjunto.

Unai García acabó de sentenciar a Osasuna, un resbalón desafortunado fue el causante de un gol en propia puerta que le dio confianza suficiente a los amarillos para poner una gran distancia en el electrónico.

En el minuto 76 llegó la hora del jefe de máquinas y después de que el balón que remató pasara un mar de piernas acabó dentro de los cuatro palos. La superioridad de la UD se notaba y era cuestión de minutos que volvieran a anotar. En el 86’ Jesé que se quedó con ganas de más después del primero fue el autor del gol que cerró el encuentro. Los tres puntos, por fin, se quedaron en casa.