Setién: "No creo que haya hecho nada malo para escuchar y leer ciertas cosas"

Setién - Foto: UD Las Palmas

La comparecencia de Quique Setién previa al enfrentamiento ante el Espanyol se convirtió en una reivindicación para el técnico cántabro. Todo lo turbio de se continuidad con la UD y sus sentimientos estuvieron a flor de piel en todos los sentidos a lo largo de la rueda de prensa, y es que el santanderino se mostró tajante a la hora de formalizar las cosas que le gustan y las que no le gustan de la avalancha mediática en la que está metida su renovación: “Yo no he hecho público absolutamente nada. Una vez que he leído con detenimiento la propuesta que me ha el club, hay cosas que ya expliqué que sí me agradan y otras que no. Algunas cosas sí las firmaría y otras no, pero como va en conjunto hay que dar una respuesta total. Cuando esto termine, hablaré y contaré a toda la afición claramente todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado, por qué me quedo o por qué me voy. "Llevo 40 años en esto, pero jamás había estado en una negociación pública de esta manera" La situación en la que estoy está Valverde, Simeone, Berizzo… y yo no oigo en Vigo que nadie hable de la renovación, en Bilbao tampoco, en ningún sitio veo que las negociaciones salgan a la luz pública, son cosas privadas. Además, me llama la atención porque aquí se ha renovado a mucha gente por muchos años y no escucho comentarios que, en teoría, tendrían que quedarse reservados entre las partes pertinentes. Llevo 40 años en esto, pero jamás había estado en una negociación pública de esta manera, en lo que se supone que es mantener la continuidad mía y del club. No creo que haya hecho nada malo para escuchar y leer ciertas cosas de las que escucho y leo. Leo cosas en gente que hace cuatro días me estaba dado unos abrazos que te mueres, y ahora no sé qué he hecho yo. Creo que no me lo merezco. Yo me quiero quedar en este club. No he hablado con nadie, no he negociado con ningún club. Yo no sé si estoy hablando en chino o en japonés. Yo no voy a retransmitir una negociación que se supone que es privada”.

Continuando con esa cuestión, Setién dejó claro que nunca dirá nada en contra de la institución, que siempre la mantendrá por encima de las personas a la vez que destacaba una conversación que ha mantenido con el presidente días atrás: “El club es una institución y jamás pondré nada en duda. Las personas que pasan por los clubes tenemos una etapa en ellos, lo haremos mejor o peor, pero nada más. No me meteré con la institución. Yo con el trato que he recibido no tengo por qué meterme con el club, al contrario, tengo que estarle agradecido por la oportunidad de haber estado aquí. Eso se lo debo a la Unión Deportiva Las Palmas. Vendré aquí multitud de veces y habrá gente que me recordará todo esto. En su momento ya daré mi opinión sobre esto. Por lo demás no tengo más que hablar de la renovación: yo les he hecho una propuesta, el presidente me la ha devuelto. Estamos tratando de coincidir en el camino en cosas. Es normal que entre dos partes que vemos las cosas diferentes haya discrepancias. Es lo lógico y lo normal. Mi relación con el presidente es buena. A veces sí que me llama la atención cosas que dice, pero tampoco las tengo demasiadas en cuenta. El presidente me ha llegado a decir que quiere que me quede aquí toda la vida, y le he dicho que estoy encantado pero hay cosas que hay que mejorar. El dinero es llegar a acuerdos, no solamente en cosas puntuales sino en conceptos, en la filosofía de hacer las cosas y la vida”.

Aythami, fuera de la convocatoria; preocupación por el Espanyol

A la hora de hablar de su rival de esta jornada, el preparador amarillo hizo retrospectiva y comentó cosas que ocurrieron durante el partido de la primera vuelta, aunque incidió en que espera revertir la mala racha fuera de casa con el buen momento que vive el equipo en estos últimos 10 días: “Es un equipo muy consistente, es un equipo que no es como nosotros pero a su manera está haciendo bien las cosas, tremendamente sólido, muy bien trabajado, muy disciplinado y muy buenos jugadores. Vamos a ver si podemos hacer un partido como el que hicimos aquí contra ellos, no sacamos un buen resultado pero creo que hicimos las cosas muy bien. Nos faltó el gol pero estuvimos bastantes serios en defensa. En algún momento va a pasar, no sé cuándo. Hemos estado cerca en muchas ocasiones y realmente vamos con esa confianza. Lo hemos hablado en el vestuario de la importancia que tiene para nosotros seguir sumando. Creo que estamos en un muy buen momento. Veremos si somos capaces de mantenerlo en un campo tremendamente complicado”.

En ese sentido, Setién informó que en la lista habría algunas novedades destacadas, dejando claro que los entrenamientos a puerta cerrada de esta semana han sido para despistar a Quique Sánchez Flores: “Me voy a llevar a 18 jugadores, ya he puesto la convocatoria. Viene Erik Expósito y se queda un jugador que está en condiciones de ir, que es Aythami; los demás están por sanciones o lesiones. Vamos a ver si tratamos de sorprender al Espanyol y sacar el partido adelante. De esa manera, hemos cerrado los entrenamientos para que ellos no sepan qué vamos a hacer con la baja de Roque. Prefiero no dar pistas. Si le puedo complicar un poco a mi tocayo para que, en fin, evalúe él. Nosotros en la esencia no vamos a cambiar las cosas, pero si podemos ponerle alguna piedraal rival en el camino mucho mejor”.