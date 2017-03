Quique Setién: "Teníamos ilusión por salir de la racha negativa"

Setién - Foto: LaLiga

El técnico cántabro volvió a recalcar que, una vez más, la UD Las Palmas no mereció caer en el RCD Estadium, destacando que no es fácil jugar ante una defensa tan poblada y sin demasiado suerte: "No creo que hayamos merecido perder. Nos ha costado un gran esfuerzo en la primera parte, nada más salir hemos encajado un gol, pero el equipo se ha repuesto. Nos ha costado generar más peligro, pero no es fácil cuando hay nueve o diez jugadores defendiendo en tan poco espacio. Hemos hecho muchas cosas bien. Nos ha llegado ese segundo gol al final que ha sido una jugada aislada en la que ha habido un resbalón y nos ha llevado al vestuario con un poco de desánimo. Nos hemos vuelto a reponer. "En la segunda parte quizás no hemos tenido tanta lucidez" En la segunda parte quizás no hemos tenido tanta lucidez aunque seguíamos teniendo controlado el partido. Nos han metido algunas contras que es un riesgo que asumíamos. Es una pena porque el equipo no ha perdido la fe hasta el final y tras el 4-3 casi no se ha jugado. Estoy contento con el trabajo aunque es cierto que algunas cosas no deberían suceder. Son errores que asumimos de la misma manera que me puedo equivocar yo. Teníamos ilusión por salir de la racha negativa aunque tampoco hemos tenido mucha suerte".

En ese sentido, Setién volvió a explicar que el equipo asume ciertos riesgos en los que puede salir ganando o perdiendo, pero reseñó que es consciente que le puede pasar factura: "Sabíamos del riesgo que asumíamos con el 2-2 y ha habido algún momento en la primera parte que hemos cortado alguna contra. Luego, la velocidad de Caicedo es imparable, no puedes hacer nada. El resto de las acciones evidentemente no hemos medido bien, tengo que analizarlas con detenimiento. Es un riesgo que asumimos al jugar como jugamos. Sabemos que nos puede pasar esto. La realidad es que cuentas con marcar más goles porque todo lo que generas tendríamos que convertirlo en más goles".

Por otro lado, el preparador amarillo dio su opinión sobre el árbitro, incidiendo en que no le culpa de no parar el partido en el momento del segundo gol con el tiempo pasado, sino en ciertas faltas que, a criterio del entrenador, no estuvieron bien señaladas del todo: "Cortar una jugada tan rápida tampoco es fácil porque está en el córner, yo eso lo disculpo. Otra cosa es la cantidad de faltas que nos han hecho en la primera parte y no ha enseñado ni una tarjeta. Esto nos limita mucho darle continuidad al juego y permite al rival acomodarse defensivamente. Son faltas excesivas para que el rival se vaya sin tarjeta en ciertos momentos importantes de la primera parte".

Los cambios, el penalti y la tierra de nadie

Para hablar de los jugadores, Setién dejó claro que el cambio en la portería es cuestión de oportunidades, mientras que la sustitución de Halilovic respondía a cansacio: "El cambio de Halilovic obedece a que estaba tremendamente cansado, ya estaba pensando en cambiarlo antes y meter a Hernán para buscar balones por arriba. Lo de Raúl es porque le ha tocado su momento. Creo que ha estado muy bien, ha tenido una magnífica intervención con el pie y en las acciones de los goles no ha podido hacer más. Ha hecho un buen partido". Además, no dejó escapar su oportunidad de hablar del penalti no señalado a Hélder en el minuto ochenta y cinco: "Desde donde estoy yo me ha parecido clarísimo el penalti, no tenía intención de jugar el balón. Es una acción bastante clara".