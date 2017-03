RCD Espanyol - UD Las Palmas: puntuaciones de la UD Las Palmas, jornada 27 Primera División

Google Plus

Foto: laliga.es

Los amarillos suman una derrota más fuera de casa. El fútbol de toque, de calidad, el buen hacer ya no es bastante para una UD que sufre en defensa como el que más. Un equipo que se vio superado en el primer minuto de partido en el que encajaron el primero del Espanyol en una jugada a balón parado.

Los de Quique Setién remaron, estaban dominando sobre el verde. Pero la posesión ya no es suficiente. Faltaba ritmo y efectividad. En el 31’ Mauricio Lemos chutó con confianza para hacer el gol del empate y darles esperanza a los suyos.

Era posible por fin encontrar la victoria en condición de visitante, pero otro regalo más de los insulares en forma de resbalón de Hélder Lopes le dio la superioridad en el marcador al Espanyol antes del descanso.

En el segundo tiempo los de Quique Sánchez Flores salieron con una mentalidad renovada, querían la victoria en casa. Pero en el minuto 49, tras una asistencia de falta de Jonathan Viera, el uruguayo consiguió el doblete y de nuevo la igualdad.

Se ponía interesante el encuentro. Raúl Lizoain arroyó al ecuatoriano del rival provocando un penalti que transformó Piatti en gol. La UD bajó la intensidad. Tocados, intentaron remar hasta el final, en el minuto 74’ Jurado terminó de quebrar a los amarillos poniendo el 4-2 en el electrónico.

Cuando todo parecía haber acabado, los benjamines del equipo crearon la jugada perfecta para poner el 4-3. Un pase brillante de Alen Halilovic que acaba convirtiendo el argentino, Mateo García, en esperanza amarilla. Pero queda en eso, en ilusión destruida por los blanquiazules con el pitido final de Munuera Montero.

Criterios de calificación

(0-3: muy mal / 4: mal / 5: regular / 6: bien /7: bastante bien / 8: muy bien / 9: fantástico / 10: excelente / S.C. Sin calificar)

Raúl Lizoain

5|Aunque encajó 4 goles salvó a los suyos de varias acometidas del Espanyol, que cada vez que se acercaba a su portería conseguían hacer temblar a los visitantes.

Cometió el penalti sobre Caicedo dándole a los pericos el tercer gol.

David Simón

6|Cumplió su papel en defensa y participativo en ataque. Aunque podría haber tenido un mejor partido fue el mejor de la defensa grancanaria.

David Garía

4|Estuvo mal en el mano a mano. Se le notaba espeso. El Espanyol siempre conseguía terminar la jugada y los centrales no fueron capaces de pararlos.

Mauricio Lemos

7|El uruguayo está enchufado y, aunque no está haciendo el mejor trabajo defensivo, en ataque está siendo fundamental. Fue el autor de los dos primeros goles de la UD. Desborda confianza y está haciendo un buen trabajo, aunque agridulce.

Hélder Lopes

4| No estuvo cómodo, los problemas que el portugués estaba teniendo en su banda eran evidentes. Un resbalón fue el causante del segundo gol del conjunto perico, que se volvía a poner por delante en el marcador.

Pedro Bigas

4|El central de la UD no tuvo un buen día. En el gol de Jurado no estuvo acertado y tuvo serios problemas para contener al rival.

Jonathan Viera

6| En el primer tiempo estuvo bien, conectando pases para crear peligro y conseguir el gol. En el segundo parecía no salirle lo que pretendía, sin embargo, es un jugador clave para los de Gran Canaria. Eso sí, no brilló como en el encuentro frente al Real Madrid.

Alen Halilovic

8| Con una tremenda calidad individual, bailando al son del balón para crear peligro en el área rival. Aportó frescura en la primera parte y vertiginosidad. Aunque en la segunda estuvo más ausente fue clave, cada toque de balón suyo era optimismo para el conjunto insular. Además, fue el autor de la asistencia a Mateo García para que marcara el tercero.

Boateng

5|Hoy no fue su mejor partido, eso sí, el ghanés nunca deja de intentar marcar. Estuvo participativo y ofreciéndose a los compañeros en todo momento, pero no bastó.

Vicente Gómez

6| Cumplió con su tarea, aunque no jugó un gran partido. Estuvo participativo en todo momento. Sin embargo, Quique Setién lo sacó del partido para que entrase Tana e intentar darle la vuelta al resultado.

Jesé Rodríguez

4|Fueron pocas las ocasiones en las que pudimos verlo actuar. Estuvo desaparecido prácticamente todo el partido. Es el peor juego que hace con la elástica amarilla.

Tana

4| No cumplió con su cometido. Setién lo sacó al verde para que abriera el juego e intentara hilvanar jugadas de peligro con sus compañeros. Lo cierto es que estuvo ausente y el resto de la plantilla amarilla no logró encontrarlo para combinar.

Mateo García

6| Salió al campo y le dio frescura al juego. Anotó el gol de la esperanza para los suyos leyendo a las mil maravillas la intención del croata y demostró que quiere más minutos en el verde.

Hernán Santana

S.C.

Quique Setién

5| El planteamiento con el que comenzó el equipo fue bueno, la UD remaba aunque les faltaba ritmo. Los cambios no le sirvieron de mucho al técnico cántabro. El único, el de Mateo García que llevó a cabo su cometido. Alen Halilovic no lo estaba haciendo mal cuando le tocó el turno de salir del terreno de juego y, Hernán Santana y Tana no lograron cambiar el rumbo del juego.