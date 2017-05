La afición de la Unión Deportiva vuelve a cumplir con creces

Google Plus

Imagen del Estadio de Gran Canaria en el partido entre Las Palmas y el Atlético | Fotografía: Laura Santana // VAVEL

Las Palmas está pasando por su momento más delicado de la temporada pero no por ello el aficionado amarillo ha dejado de lado a su equipo. El ambiente en Gran Canaria está algo caldeado tras las últimas derrotas del cuadro de Quique Setién, pero no se ha convertido en excusa para que el espectador no acuda a Siete Palmas para ver los partidos de su equipo.

De hecho, las cifras de espectadores tras la visita del Atlético de Madrid confirman que el aficionado de la Unión Deportiva sigue apoyando a los suyos. Hasta 23.570 personas se congregaron el pasado sábado en el Estadio de Gran Canaria para ver el choque entre los amarillos y el cuadro colchonero. A la espera de la llegada del Barcelona a la isla en la penúltima jornada, será una de las mejores entradas del recinto amarillo en esta temporada.

En total, más de 600.000 personas en toda España vieron el partido de Las Palmas

Sin embargo, las cifras de televidentes reafirman que los jugadores no están ni mucho menos solos. Según los datos de Kantar Media, sólo en Canarias el partido fue seguido por más de 65.000 espectadores (12,1% de share). En el resto del territorio español, hasta 588.000 personas dejaron de lado sus quehaceres diarios para sentarse enfrente de la televisión (5,6% de share en Península y Baleares).

Estos datos permiten visualizar el impacto económico que está teniendo la Unión Deportiva en el archipiélago canario. La gran mayoría de los partidos del equipo no son en abierto, sino que son retransmitidos a través de beIn Sports o Movistar Partidazo. Esto hace que el aficionado que no se pueda permitir contratar estos canales de pago acuda a un restaurante o a una cafetería a ver el partido. Los hosteleros de la isla, sobre todo en la capital grancanaria. Los hosteleros están viendo cómo sus días de mayor ingreso del año coinciden con los partidos de Las Palmas. Sin duda, otro punto a favor de la afición amarilla.