Las Palmas, escollo del Sporting en su pelea por la permanencia

Babin - Foto: LaLiga

Las Palmas visitará Gijón este fin de semana con la ilusión de volver a ganar lejos del Gran Canaria nueve meses después, pero lo hará con la dificultad que representa enfrentarse a un equipo con problemas como el Sporting. Los asturianos no están para fiestas, tienen un pie en Segunda División y no dependen de sí mismos para revertir esta situación. Los números no mienten y dejan claro que los de Rubi tendrán que vencer obligatoriamente a los amarillos para seguir con vida, aunque las posibilidades de permanencia son bastante pocas.

De esa manera, los gijoneses apuran sus opciones al máximo y quieren aprovechar tanto la debilidad de la UD como visitante como las bajas que los amarillos presentarán en El Molinón. Sin Boateng, Jesé y Livaja, el Sporting tiene una oportunidad de sumar tres puntos que serían una bombona de oxígeno más que necesaria en estos momentos.

El Sporting tiene que mirar hacia Butarque para saber si sigue con vida

A pesar de ello, los sportinguistas no dependen de sí mismos para seguir luchando por no descender de categoría, y es que una victoria ante Las Palmas podría ser inerte si el Deportivo y, sobre todo, el Leganés hacen sus deberes este fin de semana.

Los gallegos lo tienen prácticamente hecho y solo una debacle les haría caer al pozo. Se enfrentan al Espanyol en casa y un empate les dejaría en Primera de forma matemática, ya que le tienen el golaveraje particular ganado al Sporting.

Mientras tanto, el Leganés juega también como local ante el Betis. Los madrileños tienen el golaveraje perdido con los asturianos y una derrota en casa les podría complicar la vida. Necesitan ganar y esperar que el Sporting pierda o empate para certificar su permanencia. Un empate o una derrota contra los verdiblancos le haría meterse en problemas si el Sporting gana, ya que sólo hay seis puntos de diferencia entre ambos. Si los dos consiguen el mismo resultado, la agonía se alargará una semana más.

En cualquiera de los casos, el conjunto de Rubi tendrá que esperar hasta el lunes para saber cómo están sus opciones, ya que el Leganés-Betis es el encuentro que cierra la jornada.