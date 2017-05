Quique Setién: "En algún momento tenemos que dar un vuelco a esta situación"

Google Plus

Quique Setién, en una imagen de archivo

Quique Setién habló este viernes ante los medios de comunicación en rueda de previa previa a la jornada 36 de La Liga. El encuentro ante el Sporting de Gijón supondrá la enésima -y penúltima- oportunidad de revertir la mala dinámica como foráneos; para los asturianos, sin embargo, será más que eso. Dos años después de conseguir el ascenso a Primera (lo hizo junto a Las Palmas y Betis), los sportinguistas quieren aferrarse a la vida.

El técnico santanderino se ha visto obligado a confeccionar una lista de convocados atípica, con numerosas bajas de futbolistas importantes como Prince Boateng o Tana. Las lesiones y las sanciones mermarán, por tanto, las opciones de Setién a la hora de elaborar el once inicial para El Molinón. Así, por ejemplo, el máximo responsable del cuerpo técnico amarillo duda entre dar entrada a Erik Expósito como titular o la posibilidad de jugar con falso nueve: "Entra dentro de lo posible".

La agonía del Sporting frente al orgullo

El Sporting apurara sus opciones de mantenerse con vida en la élite. Para ello necesita ganar y esperar a lo que haga el Leganés el próximo lunes frente al Betis. Pero primero vencer, además, en un feudo que mostrará sus mejores galas: se prevé lleno en el templo del fútbol gijonés. Sobre cómo afrontarlo le han preguntado a Quique Setién: "Si hoy hubierais podido observar la charla y el debate interno sobre el partido ante el Atlético, analizando algunas acciones, os habríais dado cuenta del nivel y la exigencia que tiene el equipo para afrontar ese partido".

"Creo que va a depender de lo que suceda al comienzo del partido"

"Sabemos que en algún momento tenemos que dar un vuelco a esta situación. Es un reto que tenemos, que todo el mundo en su fuero interno está convencido. Hoy incluso se han cabreado conmigo por dar el partidillo por terminado. Todos querían marcar un gol más. Creo que va a depender de lo que suceda al comienzo del partido", concretó. Asimismo, valora al Sporting como un equipo que le gusta, que propone pero que no rentabiliza su juego para sacar los partidos adelante.

"Está por medio el escudo. Pero una cosa es la intensidad y otra la interpretación. Hay circunstancias en un partido que influyen en el estado de ánimo, como que nos marquen al principio. El entusiasmo y las ganas duran lo que duran, luego está la inteligencia. El fútbol no es solo correr, sino hacer cosas con inteligencia". También quiso escapar de cualquier lógica reduccionista sobre los resultados: "Asociamos la derrota con la falta de intensidad y las victorias para ocultarlo todo. No es ni una cosa ni la otra".

Conceptos y déficit defensivo

Un factor que ha preocupado al entrenador durante la totalidad de la temporada es el déficit defensivo, provocado en cierto modo por la dificultad para asimilar ciertos conceptos. Al respecto, afirmó: "No es algo que se asimile en poco tiempo. La idea es que se vean cuáles son las respuestas adecuadas en cada momento. Hay conceptos generales que cuesta integrar a muchos futbolistas. Somos buenos con el balón, pero a veces no cerramos líneas de pase, nos dejamos llevar por los impulsos..." .

"El motor de cualquier persona es el estado de ánimo"

Por ese lado, Setién admitió que en momentos de duda se acrecientan las incógnitas: "Ahora se agudizan esos problemas. No es fácil coordinar el trabajo defensivo, menos en un equipo que está mermado. Contra el Atlético hicimos cuatro faltas. En esto se ve la falta de intensidad. Somos el equipo que menos entradas hacemos". Así, habló también sobre el estado de ánimo: "El motor de cualquier persona es el estado de ánimo, y cuando esta se debilita porque no salen las cosas no es lo mismo".

"Lo que antes te atrevías a hacer, ahora ya no. Es una cuestión de confianza que hemos perdido. El entusiasmo es el mismo, pero el estado de ánimo es diferente". De este modo concluyó su análisis sobre la causa emocional, que ha jugado un rol importante esta campaña en la plantilla. Tras el anuncio sobre su propia marcha, tal y como han afirmado las partes implicadas, la celeridad pudo ser contraproducente para los futbolistas.

Sus últimos tres partidos

El entrenador cántabro también fue cuestionado por algunas cuestiones pendientes de cara a los tres últimos encuentros ligueros. Una de ellas es la posibilidad de reservar jugadores para el último partido en casa, donde la Unión Deportiva recibirá al Barcelona: "No, no se hará eso. Hay jugadores que se irán incorporando, tenemos gente de sobra para ese partido".

Por último, acerca de las declaraciones de Toni Cruz sobre su situación en el club, afirmó: "No escuché las declaraciones, salvo ese comentario. No tengo nada más que hacer que creerle, faltaría más". Y es que el director deportivo de la entidad capitalina aseguró que la continuidad del técnica no ha estado nunca en entredicho durante la mala racha atravesada.