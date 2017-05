Previa Sporting de Gijón - Las Palmas: víctimas o verdugos

Durante siglos, una de las figuras más reconocidas de la vida cotidiana en Europa era de la del verdugo. Aunque socialmente eran odiados por el pueblo llano, su trabajo era temido y respetado. Se distinguían con mucha facilidad, pues allá donde iban, llevaban puesta esa característica capucha roja o negra. Sin embargo, en esta jornada que se avecina en El Molinón, el verdugo puede llevar capucha amarilla. La Unión Deportiva viaja Gijón con el objetivo de poner fin de una vez por todas a la sequía de puntos fuera de Gran Canaria y de paso sentenciar a un Sporting que podría descender este fin de semana.

Al igual que ocurrió la temporada pasada, Las Palmas afronta las últimas jornada de LaLiga con la salvación ya garantizada pero con la potestad de decidir quién desciende y quién se alza con el título. Esta jornada podría certificar el adiós del Sporting a la máxima categoría del fútbol español. La próxima semana incluso regalar el campeonato al Real Madrid si logra sacar algo positivo en la visita del Barcelona.

Una victoria amarilla podría hacer descender al Sporting

Por otro lado, la situación no podría ser más delicada en tierras asturianas. Tras una temporada muy irregular, con cambio de entrenador incluida, el Sporting está contra las cuerdas. Aunque tiene el golaveraje ganado, están a seis puntos del Leganés y tan sólo restan nueve por disputarse. El conjunto madrileño recibe la visita de un Betis que tiene la permanencia matemática y sólo se juega el honor de la victoria.

Terminar la temporada como se empezó

Sería un error afirmar que Las Palmas no se juega nada en Gijón este sábado. El conjunto grancanario atraviesa por un momento más que delicado y el ambiente en la isla no es precisamente el mejor. Los amarillos no ganan desde el pasado 9 de abril (4-1 frente al Betis) y siguen cargando con esa losa de que no es capaz de hacer daño fuera de Gran Canaria. Desde que los pupilos de Quique Setién vencieran en Mestalla (2-4) en la primera jornada, no han logrado los tres puntos a domicilio.

Además, la Unión Deportiva viene de recibir una de las mayores goleadas de la temporada. La visita del Atlético de Madrid, en plena lucha por la tercera plaza, dejó bastante tocado al equipo. Una dolorosa manita (0-5) que hace que los amarillos tengan la obligación de sumar de tres en tres en estas últimas jornadas. La orden de Setién, tal y como afirmaba Hernán Santana en sala de prensa, es de "dejar al equipo lo más alto posible".

Actualmente, la Unión Deportiva ocupa la decimocuarta plaza de la tabla, con 39 puntos en su haber. Los grancanarios están a un sólo punto del Valencia y a tres del Málaga. Por detrás, el Betis se encuentra dos puntos de los canarios. Precisamente el equipo verdiblanco es el que se enfrentará al Leganés, un partido más que relevante en Gijón.

Situación crítica en El Molinón

Si la situación en Las Palmas es delicada, la del Sporting de Gijón podría tener un final no deseado si se cumplen los pronósticos. Tras un año de idas y venidas, donde el equipo tardó en arrancar y finalmente no han dado con la tecla, los asturianos están al borde del abismo. Si el Leganés mejora el resultado de los de Rubi, el Sporting firmará el descenso. Están obligados a ganar y ni siquiera un empate les podría servir para seguir luchando por la permanencia.

El Sporting tuvo dos grandes oportunidades de acercarse al Leganés pero empató ante Osasuna y Espanyol

Y es que el equipo gijonés ha tenido en las últimas semanas dos match balls para intentar alcanzar al Leganés. El primero en El Sadar, donde tuvo un partido dramático por la permanencia ante Osasuna que se saldó con un insípido empate (2-2). En la siguiente jornada y ante los suyos, tampoco podían fallar frente al Espanyol, pero volvieron a cosechar otro empate (1-1). Los madrileños, que vieron cómo el Sporting no conseguía ganar dieron un zarpazo casi definitivo al vencer precisamente a la Unión Deportiva (3-0).

En la pasada jornada, el Sporting se vino abajo ante la superioridad del otro equipo amarillo, el Villarreal (3-1). Los el doblete de Bakambu y otro tanto de Roberto Soldado condenaron a un conjunto asturiano que sólo maquilló el resultado final gracias a un buen gol del brasileño Douglas. El único clavo al que se pudo agarrar el equipo el pasado fin de semana fue la derrota del Leganés en Ipurua (2-0).

Superioridad amarilla en la primera vuelta

Pese a que el marcador demuestre lo contrario, el único precedente entre Las Palmas y Sporting de esta temporada fue un partido vestido de amarillo (1-0). El equipo de Quique Setién demostró por qué es uno de los mejores equipos como local de LaLiga. Aunque los asturianos metieron el miedo en el cuerpo en más de una ocasión, la Unión Deportiva tuvo ocasiones para golear a su rival. De hecho, aunque los tres puntos se quedaron en Gran Canaria, el mejor jugador del choque fue Iván 'Pichu' Cuéllar.

Y es que el portero del Sporting fue un quebradero de cabeza para el ataque amarillo. Incluso en la jugada del gol de Nabil El Zhar, el guardameta casi evita el tanto con dos atajadas para el recuerdo. Eso sí, en la segunda sacó el balón cuando ya había rebasado la línea de gol. En un primer lugar el colegiado no dio el gol, pero a instancias de su asistente decidió darlo por válido.

Aquel tanto fantasma de Nabil El Zhar ante el Sporting fue el último que logró con la elástica de la Unión Deportiva, ya que en el mercado de invierno ingresó en las filas... así es, del Leganés. Como el lector podrá comprobar, los caminos de los madrileños, asturianos y grancanarios siempre se han cruzado esta temporada.

Víctima y verdugo en el pasado

Con esa peculiar capucha amarilla, Las Palmas ya ha firmado sentencias en El Molinón. Hay que remontarse a la temporada 2013/14, donde los amarillos dejaron escapar el ascenso en el último suspiro frente al Córdoba. Aquel encuentro, historia negra para la Unión Deportiva, fue la vuelta de la final de los playoff. Pero el rival de los grancanarios en las semifinales fue precisamente el Sporting de Gijón.

La Unión Deportiva eliminó al Sporting de Abelardo en los play-off de ascenso en la 2013/14

Las Palmas, que venció en el partido de ida por la mínima (1-0), sufrió y de qué manera para rematar a un aguerrido del Sporting. Los asturianos dominaron el choque de principio al fin y tan sólo los postes y una actuación sublime de Mariano Barbosa evitaron el tanto de Abelardo. El equipo gijonés necesitaba un gol para mandar la eliminatoria a la prórroga y en los últimos minutos se lanzaron a la desesperada para conseguirlo.

Tanto ataque del Sporting se tradujo en espacios al contragolpe, algo que aprovechó a la perfección para sentenciar las semifinales. El golpe definitivo del verdugo lo dieron tres ex de la Unión Deportiva. Saque de falta que ejecuta Apoño con rapidez, Nauzet Alemán se queda en el mano a mano con Cuéllar y en segunda instancia cede a Asdrúbal Padrón. El delantero de Guanarteme no falló a puerta vacía y silenció El Molinón.

Mermados en ataque pero con Viera

La gran mala noticia de la goleada del Atlético en Gran Canaria no fue sólo el resultado, sino lo que significó en términos disciplinarios. Kevin-Prince Boateng fue expulsado y Jesé Rodríguez vio la quinta amarilla de la temporada. Todo ello unido a la sanción de cinco partidos que le cayó a Marko Livaja hace que Setién no tenga disponible a ningún delantero para visitar Gijón. La oportunidad pues llega otra vez para el atacante del filial Erik Expósito. Ya ha sido titular esta temporada con el primer equipo...precisamente ante el Leganés.

Pero sin duda, la gran baza para la Unión Deportiva es el regreso de Jonathan Viera. El mago de La Feria, que lleva un mes apartado de los terrenos de juego por lesión, ya está al 100% y todo apunta a que será titular en El Molinón. La mala racha que lleva Las Palmas en las últimas semanas se debe sobre todo a la ausencia del 21 amarillo.

Para acompañar a Erik y Viera, Setién tiene que afrontar más bajas, esta vez por lesión. Ni Tana ni Vicente Gómez se han entrenado con normalidad durante la semana. Entra a escena nombres como el de Alen Halilovic, favorito para ser titular en la banda izquierda. Montoro se postula para colocarse por detrás de Roque Mesa. Por la izquierda, tanto Momo como Mateo García podrían salir de inicio.

Declaraciones de los entrenadores

Joan Francesc Ferrer 'Rubi' (Sporting de Gijón): "No ganar a Las Palmas supone prácticamente descender a Segunda División. Estoy convencido de que si ganamos, llegaremos a la última jornada con opciones. El equipo está mentalizado de que se puede salvar y aún no ha tirado la toalla. Si ganamos pueden pasar muchas cosas, pero si perdemos se termina la historia".

"Las Palmas hace que los partidos sean muy atractivos. Realiza un juego muy elaborado y tiene futbolistas de un enorme talento. Pero creo que el resultado dependerá más de nosotros que de ellos. Si no estamos bien, estoy seguro de que nos ganarán".

Quique Setién (UD Las Palmas): "En muchos casos hemos perdido la confianza. Puedes proponer cosas buenas, pero lo fundamental es la ejecución de las acciones. El Sporting es un equipo que siempre me ha gustado, propone situaciones que me gustan en la salida del balón".

"Sabemos que las circunstancias no son buenas pero también que en algún momento tenemos que dar un vuelco a esta situación. Macedo se quedará y se incorpora Benito para viajar".

Alineaciones previsibles