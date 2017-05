Las Palmas vuelve a pinchar contra un equipo de la zona baja

Google Plus

Alen Halilovic en el Sporting-Las Palmas | Fotografía: LaLiga

No está siendo una buena segunda vuelta para Las Palmas y eso se sabe en la isla. Los resultados no son los deseados, las sensaciones en algunos momentos han sido incluso peores y poco a poco la impaciencia cobra protagonismo en el aficionado amarillo. Esta jornada en El Molinón, la Unión Deportiva dio síntomas de mejoría, pero el marcador no varió. Derrota por la mínima ante el Sporting de Gijón y nuevo pinchazo ante un equipo de la parte baja de la tabla.

Y es que en esta segunda vuelta, el equipo grancanario no ha conseguido dar con la tecla para vencer a clubes que están luchando por la permanencia. Tan sólo la victoria ante Osasuna en Gran Canaria (5-2) ha sido la excepción. De resto, derrotas en el Nuevo Los Cármenes frente al Granada (1-0) y en Butarque contra el Leganés (3-0).

Estas tres derrotas han llegado de dos formas muy diferentes. En el partido de Granada, Las Palmas dominó el choque prácticamente de principio a fin. El conjunto nazarí se aferró a una obra de arte de Andreas Pereira en los primeros compases del choque y una defensa muy ordenada para evitar el tanto del empate. Los de Setién lo intentaron una y otra vez, pero el gol nunca llegó a subir al marcador.

En tierras madrileñas, la Unión Deportiva pagó muy caro los errores individuales. La primera parte de los amarillos fue notable, pero los diez minutos del segundo tiempo fueron, en palabras de Daniel Handler, "una serie catastróficas desdichas". Un grave error en la salida de balón de Javi Varas, un desafortunado despeje de Hélder Lopes y un polémico penalti condenaron a los canarios.

En la misma línea de Butarque ha llegado esta última derrota en Gijón. La primera parte de Las Palmas fue buena, dominando el partido conforme pasaban los minutos y llegando al descanso con sensaciones mucho mejores que las del Sporting. Sin embargo, otro error de Hélder Lopes y el acierto de Carmona han vuelto a dejar a los amarillos sin la recompensa de la victoria.

Después de la visita del Barcelona, la Unión Deportiva tendrá que viajar en la última jornada a La Coruña para jugar con otro rival que ha estado casi toda la temporada en la zona baja. Contra el Deportivo tiene el equipo su última oportunidad. Por un lado, de volver a recuperar sensaciones ante rivales que han estado luchando por la permanencia. Por el otro, de terminar la temporada tal y como se empezó, consiguiendo tres puntos fuera de la isla.