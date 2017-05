Pendientes de Dani Castellano y Mateo García

Google Plus

Dani Castellano junto a Carmona en el Sporting-Las Palmas | Fotografía: LaLiga

No están siendo unas semanas fáciles para la Unión Deportiva en el plano físico. A los malos resultados de los últimos días hay que sumarle las constantes lesiones que está sufriendo la plantilla. Sin ir más lejos, hasta dos jugadores se tuvieron que retirarse antes de que acabara la derrota frente al Sporting de Gijón (1-0). Primero Dani Castellano y más tarde Mateo García, no pudieron acabar el choque.

Las primeras exploraciones de los servicios médicos de Las Palmas dan como el más perjudicado a Dani Castellano. El lateral zurdo sufre un pinchazo en el bíceps femoral y no se descarta que sea una rotura fibrilar. Sea como sea, se le harán pruebas más específicas a principios de semana para determinar el alcance de su lesión.

Dani Castellano podría sufrir una rotura fibrilar en el bíceps femoral

Dentro de la gravedad, Mateo García ha salido mejor parado de lo que se esperaba. El extremo argentino tiene una pequeña sobrecarga en su gemelo derecho. Con un tratamiento específico en el gimnasio, sólo podría estar apartado unos días del resto del grupo e incluso podría entrar en la lista ante el Barcelona. Sea como sea, todo indica a que se le harán más pruebas para comprobar que no sufra una lesión mayor.

Si Mateo y Dani Castellano no llegan a la cita contra el Barça, la enfermería amarilla quedará colapsada. Tana y Vicente Gómez ya se perdieron el partido contra el Sporting por lesión, mientras que la baja de Marko Livaja está confirmada por sanción. En el plano más positivo, Jonathan Viera volvió a ser titular tras su lesión y jugó más de 70 minutos a pleno rendimiento. Setién no quiso arriesgar con el futbolista de La Feria, pues no estaba preparado para jugar los 90 minutos. Todo apunta a que así será el próximo fin de semana contra el cuadro de Luis Enrique.