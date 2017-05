Miguel Ángel Ramírez: "Quique es el único responsable de lo que está sucediendo"

Google Plus

Foto: udlaspalmas.es

El presidente de la UD Las Palmas hizo una entrevista para MírameTV, programa regional, en la que valoró el momento que está atravesando el club amarillo.

El cuadro insular no ha hecho la mejor segunda vuelta, pero sin duda en los últimos encuentros está inmerso en una mala racha en la que no se ve por ninguna parte a la UD de la primera parte de temporada. Miguel Ángel Ramírez aseguró: “Hemos pasado de ser el equipo revelación al ser el equipo decepción. Nosotros estábamos muy bien, jugando bien al fútbol, pero ahora mismo es todo lo contrario”.

Otro de los temas del que no se deja de hablar es de Quique Setién y lo que ha supuesto que el técnico no haya renovado. El presidente de los amarillos afirmó que el cántabro los ha ilusionado, cumplió con su cometido de forma formidable: “Ha sido esta última etapa la que ha empañado este trabajo. Es un gran profesional, pero tiene cosas que al club no le vienen bien”.

Sin embargo, responsabilizó a Setién de la mala racha: “Es el único responsable de lo que está sucediendo. Para lo bueno y para lo malo”.

Sobre la negociación, Ramírez se pronunció: “Yo le dije contrato en blanco, te firmo lo que quieras, pero si quieres renovar vamos a hacerlo. Me pidió un salario de Europa League, la UD no puede, se rompe la manera de hacer las cosas de la entidad”.

El club le ofreció un contrato de cinco años cercano y bonos cercanos a los nueve millones en ese tiempo. No se le dan los 6-7 millones que pidió para hacer fichajes porque la filosofía del club es apostar por la cantera. Por otra parte, le daban voz y voto dentro de la Dirección Deportiva para que formara parte de las decisiones del club. “Se cabreó cuando empiezan a salir emolumentos cercanos a lo que pedía”.

También se habló sobre los fichajes de invierno, Jesé Rodríguez y Alen Halilovic. El presidente de la UD aseveró que ambos jugadores llegaron en un momento en el que el equipo ya no estaba siendo el mismo y comenzaba a decaer: “Igual fue un error nuestro reforzar el equipo con esos grandes futbolistas, igual eso también nos ha perjudicado”.

“El míster dio el visto bueno al fichaje de Jesé, al fichaje de Halilovic no lo tengo claro”. Pero recalca que es la Dirección Deportiva la que toma la decisión final.

Querían que la UD estuviera en Primera y que tanto la plantilla, como el club y la afición se ilusionaran y disfrutaran de estar en la máxima categoría. Además de esto, muchos han sido los nombres que han sonado como posibles candidatos a técnico de los grancanarios. Ramírez desveló que el entrenador es español y que actualmente dirige a un equipo. “Cuando digamos quién es daremos las explicaciones”, concluyó.