Vicente Gómez operado con éxito - Fotografía: Laura Santana | VAVEL

Vicente Gómez, con 214 duelos oficiales disputados ya con la camiseta amarilla, se ha perdido el tramo final de competición liguera debido a una hernia discal lumbar que sufre desde hace semanas, y por ese motivo ha tenido que ser intervenido en el Hospital Nisa Pardo de Aravaca de Madrid. Debido a la lesión que ha sufrido, el centrocampista amarillo estará de baja durante los próximos tres meses, lo que implica que se perderá toda la pretemporada con la UD, y el comienzo de la próxima campaña de La Liga.

El jugador ya piensa en su regreso a los terrenos de juego y así lo ha hecho saber a través de las redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido por parte de los aficionados amarillos. Ahora, el crack grancanario debe descansar para volver cuanto antes y al 100%. Ha sido pieza clave en el juego del ex técnico de la UD Quique Setién, (ahora técnico del Real Betis Balompié) titular indiscutible y aportando mucho a sus compañeros sobre el terreno de juego.

Esta lesión no debe poder con él, para ello tendrá que trabajar mucho para seguir manteniendo esta condición de titularidad indiscutible, habrá que ver también cómo encaja en la idea de juego del próximo entrenador de la Unión Deportiva, (aún por conocer su identidad) y cómo retorna después de estos tres meses.

El último partido que disputó Vicente Gómez esta temporada la UD cayó derrotada en San Mamés por un abultado marcador, (5-1) desde entonces el centrocampista de Schamann no se ha vuelto a poner la camiseta amarilla. No fue hasta el pasado 8 de mayo cuando el jugador regresó a los entrenamiento en la Ciudad Deportiva de El Hornillo, en Telde, pero un choque con su compañero Hernán Santana hizo que se resintiera de sus dolencias en la espalda, el tratamiento médico administrado no hizo efecto y hubo que recurrir a la citada operación realizada en Madrid.