Manolo Jiménez sobre Araujo: "Todas las personas cometemos fallos" - Foto: VAVEL

El técnico andaluz ha analizado la situación actual del delantero amarillo Sergio Araujo, que salió de la UD en el mercado invernal y se espera que regrese a Las Palmas para contar con la última oportunidad que tendrá de vestir la camiseta amarilla.

Sobre los partidos que le restan al AEK griego, ha comentado que se juegan entrar en Champions o en Europa League, que van a ir a por todas, y que Araujo ha sido y será importante en el camino hacia la competición europea. "Para nosotros seguro que será muy importante. Está siendo un poco irregular, hay días en los que está y otros en los que le cuesta enchufarse. Está en un querer y no poder, pero confío en que pueda salir del AEK por la puerta grande".

Araujo es consciente de que tenía que haber un cambio en su vida y aquí lo ha conseguido

El técnico andaluz ha hablado del jugador que se encontró en enero: "Llegó bajo de moral, como todos ya saben. Venía mal anímicamente y con falta de ritmo de competición, ya que en Las Palmas no estaba teniendo apenas participación". Destacando la rápida adaptación al club y a la vida en Grecia: "Cogió un ritmo de forma y anímico muy bueno y ha conseguido hacer buenos partidos". Manolo Giménez señaló que se encontró a un jugador tocado por todo lo que había sucedido, pero que aun así el argentino estaba con ganas de empezar a jugar y ayudar al equipo.

Cada persona es un mundo y hay que saber llevarla

Se le preguntó el por qué había apostado por Sergio Araujo y no por otro jugador, a lo que respondió que había entrenado durante ocho años a categorías inferiores del Sevilla y sabía como tratar a jugadores de esa edad, necesitados de una atención y cariño especial. "Respeto las opiniones y las formas de trabajar de otros entrenadores, pero yo siempre trato de llevar cada jugador con un determinado criterio, cada persona es un mundo y hay que saber llevarla". Añadió que desde que el argentino llegó a Grecia, habló con él y le advirtió que no le iba a pasar una, que se había jugado mucho apostando por él y que confiaba en su juego. "Él sabía que tenía una oportunidad saliendo de Las Palmas para hacer las cosas bien, ahora puede volver a la isla con otra visión de la vida y otra motivación".

Finalizó destacando la importancia que tuvo Araujo en el ascenso a Primera División, su calidad fue clave en esa temporada y el técnico español confía en que ese Sergio Araujo puede volver con trabajo y sacrificio. "Le he dicho muchas veces que tiene que aprovechar esta oportunidad que vuelve a tener". Y comentando también su posible continuidad en el club griego, tanto la de él como la del jugador: "Tengo un año más opcional aquí, así que no sé ni siquiera si seguiré yo, Sergio se siente querido en Atenas, pero creo que no va a seguir".

Finalizar el artículo añadiendo que puede haber un cambio en la actitud del jugador argentino, al igual que el que ha experimentado Prince Boateng en su primera temporada como jugador amarillo, y que además ha sido pieza clave en esta temporada aportando enormes detalles de calidad.