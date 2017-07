Roque Mesa, nuevo jugador de la Premier League

Laura Santana para VAVEL

Y como todo, la etapa de Roque Mesa en la UD llega a su fin. La UD Las Palmas y el Swansea City han llegado un acuerdo por el traspaso del jugador canario al equipo Galés. El traspaso se efectúa por unos doce con cinco millones de euros mas una serie de variables, tal y como han comunicado vía Twitter y mediante su web, el club isleño.

Roque se marcha de la UD Las Palmas por todo lo alto. El jugador canario deja el club Gran Canario tras convertirse en la venta más alta de la historia de la Unión Deportiva. El canario tenía contrato hasta 2020 y con una cláusula de 30 millones de euros.

El equipo canario ha sido listo a la hora de aplicar algunas cláusulas, pues en caso de que el jugador isleño dispute algún partido con la selección absoluta el club amarillo recibirá una recompensa económica, además de que si en un futuro Roque Mesa es traspasado, Las Palmas obtendría el quince por ciento de la plusvalía. Asimismo, el Swansea City se compromete a disputar un amistoso en el Estadio de Gran Canaria en las próximas dos temporadas.

El Teldense a logrado ser un referente para cualquier jugador canario, ha demostrado que con trabajo y ganas se puede todo. Tras varias cesiones y pocas oportunidades de demostrar quien era, Roque Mesa se ha colocado en la élite europea dando un salto de calidad.

Primeras declaraciones como ex-jugador amarillo

Roque Mesa explicó:'' Las Palmas es un sentimiento. Es con lo que he nacido. Mi padre me enseñó allí, me he criado con ellos y gracias a Dios he vivido sus mejores momentos. He disfrutado. Quiero darle las gracias a toda la gente que siempre me ha apoyado, en los momentos buenos y en los malos, que también los tuve y ellos siempre estuvieron allí para mí. Al club, a la afición que siempre me ha demostrado cariño. Me da mucha irme. Mucha. De corazón, pero sentía la necesidad de jugar en la Premier, de cumplir uno de mis sueños. Sentía que mi trabajo allí estaba terminado, el club está donde merece esta. Es mi equipo, donde me crié. Mi familia, mis amigo están allí y eso es para toda la vida, estén donde estén, como si están en Tercera. Por supuesto que vuelvo a ver de amarillo. Me gustaría poder volver a mi casa, de donde salí, en el futuro ''