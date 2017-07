Héctor Figueroa abandona la UD, nuevo rumbo para el jugador canario

Google Plus

Héctor Figueroa con la UD Las Palmas | Foto: udlaspalmas.net

Héctor Figueroa Cabrera da por finalizada su relación con la entidad amarilla. El delantero, que jugó esta pasada temporada en la Ponferradina en calidad de cedido, ha decidido finalmente rescindir su contrato con la Unión Deportiva, con la que ha llegado a un acuerdo debido a la existencia de contrato hasta 2018.

Manolo Márquez no contaba con él de cara a esta temporada, por lo que el jugador grancanario ha decidido cambiar de rumbo; ahora deberá encontrar nuevo equipo.

El delantero canario se forma en la UD Las Torres, alcanzando la División Regional. Posteriormente, en 2009, da el salto a la UD Villa de Santa Brígida, que militaba en la Tercera División. No es hasta la temporada 2011/12 cuando decide cambiar de aires y ficha por el Estrella CF, también en Tercera División, pero no estará más de media temporada al oficializarse su fichaje por Las Palmas Atlético. Permanece ahí hasta el 29 de enero de 2014, habiendo anotado 14 tantos y logrando el liderato del grupo II de la Segunda División B.

Sería en esa misma temporada cuando contase con la oportunidad de jugar en el primer equipo, debutando entonces con la Unión Deportiva Las Palmas en la temporada del ascenso a Primera División, en 2015, en un encuentro frente al Eibar, y coincidiendo con su hermano Momo. Deja en esa misma temporada del ascenso un historial de tres goles en 20 encuentros disputados.

El jugador ya declaró hace un año su frustración por no contar con minutos ni con Paco Herrera ni con Lobera en el equipo amarillo, tampoco estuvo en los planes de Quique Setién, por lo que salió en calidad de cedido al Huesca, club en el que militó esta última temporada y en el que tampoco terminó de cuajar. Finalmente deberá buscar otro camino, ya que parece que para la Unión Deportiva no está preparado, o por lo menos, no se cuenta con él.