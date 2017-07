Previa Balompédica Linense - UD Las Palmas: trofeo de prestigio para confirmar buenas sensaciones

Google Plus

No se pone techo la Unión Deportiva en esta pretemporada. Sin aún conocer la derrota, los hombres de Manolo Márquez tienen la oportunidad no sólo de seguir confirmando sus buenas sensaciones, sino de también de agrandar un poco más la vitrina de trofeos del Estadio de Gran Canaria. El particular Trofeo Ciudad de La Línea frente a la Balompédica Linense servirá para coger más rodaje, sobre todo tras la victoria amarilla ante el Besiktas.

Contra los turcos, a Las Palmas se le presentaba el examen más complicado de este verano. El actual campeón de la Süperlig y un equipo que jugará Champions League. Poco importó que el Besiktas llegara un paso por delante de la Unión Deportiva. Rodillo grancanario en Marbella para golear a los otomanos (4-1). Los goles de Jonathan Viera, Erik Expósito, Momo y Benito, todos en una segunda parte muy competitiva, dejaron claro que Manolo Márquez quiere una pretemporada de sobresaliente.

Si bien es pronto todavía para sacar conclusiones, la Unión Deportiva podría dejar su carta de presentación en La Línea de la Concepción si logra doblegar a la Balona. Será el primero de los tres torneos en los que participará el conjunto amarillo. Después, se afrontará la Copa Mahou ante el Tenerife y días después el Trofeo Ramón de Carranza en Cádiz.

Fotografía: UD Las Palmas

Trofeo de prestigio ante un histórico

Esta edición del Trofeo Ciudad de La Línea será bastante especial. El particular torneo vuelve quince años después y lo hace con su edición número 30. Desde que se disputara por primera vez en 1970, por el Municipal de La Línea han pasado los equipos más destacados no sólo de España, sino del panorama internacional: Real Madrid, Atlético, Barcelona, Liverpool, Olympique de Lyon, PSV Eindhoven o la Lazio han pasado por tierras andaluzas.

Las primeras ediciones de este particular torneo se hicieron con cuatro equipos, un formato idéntico al Ramón de Carranza. Semifinales a partido único, partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final. A partir de 1991, el trofeo sólo ha consistido en un partido. Aunque pueda parecer inverosímil, la Balompédica Linense sólo se ha llevado el torneo en una ocasión (1999), habiendo perdido dos finales. Hay que tener en cuenta que pese a disputarse en su estadio, los primeros años del Trofeo Ciudad de La Línea se hicieron sin la presencia del equipo local.

La Balona, durante esta pretemporada, tampoco sabe lo que significa la derrota. El equipo andaluz ha disputado tres encuentros, saldados con dos victorias y un empate. La más destacada, ante todo un Primera como es el Real Betis de Quique Setién (1-0). Un solitario tanto de Gato, quizás uno de los jugadores de más calidad del equipo.

Fotografía: Balompédica Linense

Además, la Balompédica Linense logró una victoria tan agónica como abultada ante el San Bernardo (0-3), de la 2ª Andaluza. Tres tantos en los últimos diez minutos de partidos, obra de Sergio, Stoichkov e Israel. En su último encuentro, la Balona logró empatar (1-1) contra Los Barrios. El juvenil Luismi hizo el tanto del equipo andaluz.

Regreso de Prince, Momo baja de última hora

De todos los convocados que han viajado a este pequeño stage en Andalucía, la única baja para este partido es Momo. El jugador de Las Torres, de los mejores en Marbella contra el Besiktas, se ha ausentado de la concentración para viajar a la isla por asuntos personales. No son los mejores momentos para el 11 amarillo y el cuerpo técnico no ha tenido problemas en concederle esta petición.

Se marcha Momo pero es inminente el regreso de Kevin-Prince Boateng. El ghanés, ausentado en estos últimos días por molestias en la rodilla, podría tener minutos, aunque será poco probable que salga de inicio. Todo apunta a que será titular Erik Expósito, goleador en este último partido y que está dejando muy buenas sensaciones.

Hay que tener en cuenta que, durante estos primeros encuentros estivales, Manolo Márquez ha decidido alinear a los posibles titulares durante la primera parte y a los teóricos suplentes en la segunda. Ahora habiéndose disputado el partido con el Besiktas hace menos de 48 horas, se rumorea que será al revés. Los menos habituales saldrán de inicio los pesos pesados en el último tramo del choque.

Convocatorias

Balompédica Linense: Godino, Sergio, Olmo, Joe, Titi, N'Diaye, Aarón, Gato, Luismi, Juampe , Stoichkov, Víctor, Montoya, Jesús, Chico, José Ramón, Molina, Espinar, Isra, Madrigal, Abenza, Rubén y Almenara.

UD Las Palmas: Raúl Lizoain, Leandro Chichizola, Josep Martínez, David Simón, Míchel Macedo, David García, Mauricio Lemos, Aythami Artiles, Pedro Bigas, Ximo Navarro, Dani Castellano, Borja Herrera, Javi Castellano, Hernán, Tana, Alen Halilovic, Jonathan Viera, Benito, Hernán Toledo, Jonathan Calleri, Erik Expósito y Kevin-Prince Boateng.

Alineaciones previsibles