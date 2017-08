Miguel Ángel Ramírez: "La dirección deportiva está trabajando en el fichaje de un mediocentro"

Miguel Ángel Ramírez en UDRadio | Foto vía: udlaspalmas.es

Comenzó destacando la calidad con la que cuenta la plantilla de la UD para esta temporada, el equipo dirigido por Manolo Márquez cuenta, según declaró el presidente de la entidad amarilla, con: "Jugadores grandes como Prince, que sin ser de la tierra lo tenemos aquí", añadiendo además su convencimiento de que: "Tenemos el mejor equipo de los últimos 40 años en Primera División".

Miguel Ángel Ramírez dedicó unos minutos para comentar la situación económica, aclarando que: "Somos el tercer equipo con menos presupuesto pero eso no quita que agudicemos ingenio". Añadiendo además que: "Únicamente superamos en presupuesto a Leganés y Girona. El resto todos tienen más presupuesto". Y dejando ver que la UD incluso intentó el fichaje del delantero Borja Bastón: "El Eibar tiene más presupuesto, cuando fichas a un jugador, el 50% va para Hacienda, si lo ficha el Eibar va el 25%. Con Borja Bastón nosotros le queríamos pagar el bruto que le pagaba el Eibar, pero el neto que le quedaba era superior allí", pero finalmente no pudo ser posible.

El que quiera a Jonathan Viera debe depositar 30 millones de euros en LaLiga

El presidente amarillo dejó claro que Las Palmas no tiene capacidad para hacer frente, por ejemplo, al fichaje de Calleri: "Calleri costó 12 millones de euros, yo no puedo pagar eso y tengo que pagar su ficha, más un préstamo, más a sus representantes", y haciendo hincapié en que: "Los cedidos no vienen gratis, te cuestan más que uno tuyo. Tú si lo quieres tener no puedes pagarlo y te haces cargo del costo del futbolista en ese año porque no puede desembolsar 10 o 12 millones de euros por un futbolista”.

Cambiando de tema, el presidente quiso ser realista y comentó que: “Nuestro objetivo es la permanencia, que no se confunda nadie. Trataremos de hacer un equipo para pasar los menos apuros posibles. En enero estábamos salvados pero en febrero no sumamos ni un punto y empezó nuestra debacle", y zanjó declarando que: "Una vez que consigamos la permanencia, si la conseguimos en enero te quedan meses por luchar por algo más. Hay que tener los pies en el suelo e ir paso a paso. Nuestro primer y único objetivo es la permanencia”.

Todos los veranos, en todos los equipos, siempre existen este tipo de manifestaciones de los futbolistas. Jonathan Viera tiene claro que la afición le quiere, y es un jugador que no está en venta

Dedicó unos minutos al tema Roque Mesa: “Desde el primer minuto lo dijimos, vendemos a Roque Mesa porque tenía un compromiso con el chico y el Swansea me pide tres años para pagar y se lo he dado. Hemos cumplido con un chico que nos da mucho y la UD Las Palmas sale beneficiada".

Y por supuesto, charló sobre la más que probable llegada de un mediocentro a la UD: "Hay que dejarles trabajar, el mercado cambia mucho sobre todo en la última semana del cierre. Hay futbolistas importantes que no tienen acomodo en sus equipos pero hay que esperar. Bien porque el jugador llegue libre o porque te lo cedan”.

Unas declaraciones muy interesantes también acerca del jugador argentino Sergio Araújo: "Tengo una gran fe en Sergio Araujo, estaba muy contento por cómo había venido el chico, ha sido padre hace poco… Se van alineando los planetas para que vuelva a ser lo que fue. Viene con otra mentalidad y las cosas más claras. Le tenemos que dar todo el cobijo y cariño a este chico porque fue otra pieza clave para donde estamos ahora y no tenemos que olvidarnos de eso", incluso comentó que Javi y Hernán habían pedido que no se trajera a ningún mediocentro: "Hablas con Javi y Hernán y te dicen que espere y no va a hacer falta traer a nadie… Están todos muy enchufados”.

Hace un mes Tana cambió de representante y me ofreció la posibilidad de venderlo al Celta por 4 millones de euros. No lo acepté. Tana tiene una oferta de renovación desde la temporada pasada, si le interesa ahí está. El contrato que tiene se adapta a su perfil

Y para finalizar, decidió hablar sobre el tema abonados: "En los próximos días llegaremos a los 17.000 abonados. Al final estaremos en los mismos números de la pasada temporada. La afición ha visto muy bien todas las promociones que hemos hecho esta temporada”, y mandar un mensaje a toda la afición amarilla: "Pedirle a los aficionados que estén indecisos que no lo duden y se abonen. Hay muchísima gente que está a favor de lo que se está haciendo en la UD. Tenemos que renovar ilusiones y que, entre los aficionados que se van y los que se vienen, Las Palmas no pierda la masa social que durante tantos años ha empujado al club”.