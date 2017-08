Las noticias del postpartido de la UD Las Palmas frente al Valencia

Once inicial en Mestalla / Foto: UD. Las Palmas

Los notables resultados de una pretemporada no afianzan un buen comienzo liguero, debieron de pensar los aficionados de la UD Las Palmas tras el primer encuentro de la temporada ante un Valencia desafiante.

El equipo grancanario mantenía el tipo los primeros minutos de partido, pero poco a poco iba quedando un solo dueño sobre el césped. Los amarillos siendo superados en el once contra once vieron como crecían los inconvenientes cuando en el minuto 34 Halilovic es expulsado por roja directa.

No ha pasado desapercibida la acción marcada por Gil Manzano, pues la polémica está servida. Lo más discutible, a pesar de que el jugador va al choque por delante y enseñando los tacos a Gayá, es la posición que resulta la entrada, en el centro del campo donde el juego está dividido.

Tanto dentro del club como fuera parece excesiva la decisión arbitral hacia una acción que pudo ser decisiva en el desarrollo del partido.

No hubo hueco en la rueda de prensa de Mestalla para mencionar la expulsión de su jugador, en cambio Manolo Márquez sí señaló la falta de un refuerzo para las mediaciones del centro campo, aclarando: “Estamos a la espera de si se incorpora un jugador, llevamos prácticamente toda la pretemporada hablando de lo mismo”.

Jugar con uno menos puede condicionar negativamente al resto del encuentro, pero no se culpa únicamente a ello. Jugadores como David Simón o Calleri, destacados por un gran papel en la pretemporada no tuvieron su mejor día, y otros llamados a tirar del carro cuando las cosas se tuercen no aparecieron finos. Tanto es así que si se premiara al MVP de la Unión Deportiva no habría duda en obsequiar a Chichiziola por su gran actuación bajo los palos, atajando en el minuto 89 un potente disparo de Zaza directo a enfundar las telarañas que supondría el 2-0 para el equipo Che.

Un fin de semana por delante de descanso para los amarillos antes de la vuelta al trabajo el próximo lunes 21, citados a entrenar a las 10:30h en el Hornillo (Telde).