Chichizola MVP

Leonardo Chichizola entrenando / Foto: UD. Las Palmas

Ni Viera, ni Calleri, ni David Simón, ni Vitolo se llevaron la palma a la mejor puntuación el pasado Viernes 18 en Mestalla. El arquero argentino, Leandro Chichizola, fue el jugador amarillo más valorado, cuajando un extraordinario partido donde salvaba al equipo de encajar en varias ocasiones el segundo gol.

El guardameta amarillo que ponía rumbo a la isla tras 3 campañas en el Spezia Calcio, parece haberse adaptado rápidamente a la exigencia y profesionalidad que requiere jugar en la mejor liga del mundo. Una aclimatación bajo los palos que está dejando números que no se deberían obviar, pues en pretemporada encajó tan solo 2 goles ante Besiktas y Balompédica Linense para en liga recibir un gol que pudieron ser dos.

Evidentemente es muy temprano para tirar voladores y llenar de flores a la directiva por la materialización de un buen fichaje para la portería, pero sí que el argentino acostumbra a no acordarse de otros como Javi Varas. Tanto es así, que algunos pocos ya lo comparan con Mariano Barbosa, quien supo ganarse el cariño y confianza de la afición durante 4 temporadas en el cuadro grancanario.

El que es el sexto portero argentino de la historia del club, muestra a parte de estiradas espectaculares y rápidos reflejos, un exquisito juego de pies que cualquier entrenador demandaría para la seguridad de su portería. Pases en cortos, largos, verticales o diagonales son algunas de las cualidades que Leonardo domina a la perfección, por no hablar de la sangre fría que adentra para efectuar recortes justo delante del rival, como ya dejó ver en el partido de vuelta de la Copa Mahou, donde supo salir de una presión de varios jugadores. Y es que al ser preguntado nada más pisar la isla, sobre el porqué de la UD. Las Palmas, el jugador responde: ” Me han dicho que juegan muy bien” . En efecto, teniendo un jugador de índoles condiciones bajo los palos, hace posible que un equipo juegue bien, ya que muchas veces el portero es el encargado de empezar el juego alentando una gran responsabilidad.

Sin embargo, a pesar de calificar al arquero como “MVP” de la UD. Las Palmas, no hubo para este reconocimiento o palabras dedicadas al gran trabajo durante los 90 minutos de Mestalla. Ni Manolo Márquez en rueda de prensa, ni Jonathan Viera a pies de campo, destacaron la actuación de quien protagonizó el atajo de hasta 5 ocasiones claras de gol.

Por otro lado, las buenas sensaciones provocadas por la llegada de Chichizola, deja un año más en la sombra a Raúl Lizoain, que deberá seguir trabajando para estar a punto en caso de que Manolo Márquez llame a sus servicios. De todos modos no se debe ser avaro, el tema “Raúl” es de elogiar. El grancanario no ha encontrado su camino al éxito en el primer equipo, sin embargo, en el dique seco no se está varios años si no es por amor al club al que pertenece.

El oficio de tapar una portería no es fácil ni dentro ni fuera del campo. A menudo las malas lenguas emergen y las críticas de un mal resultado o simplemente la justificación de un gol encajado, llueven para los porteros. Se trata de un fenómeno que en el caso de Chichizola en Valencia, logra esquivar apuntando por igual al resto de la plantilla. Cualquier jugador conserva su propia rigurosidad para afrontar críticas, sin embargo es de vital importancia cuidar al verdadero último hombre para no sucumbir la moral en vez de secundarla.

En cualquier caso, frente a la pregunta: ¿Cuál ha sido la mejor incorporación de la UD. Las Palmas? Cabe el debate Vitolo-Chichizola-Calleri, no obstante el que más implicación ha demostrado dentro del terreno de juego, no cabe duda en señalar al argentino, uno de los pocos en ser bien evaluados en el primer partido de liga.