Malos números tras los parones de selecciones

Imagen de un entrenamiento de esta semana. udlaspalmas.es

Como viene siendo habitual, a lo largo de la temporada los equipos de las ligas europeas y sudamericanas disfrutan de varias semanas de descanso para dar cabida a los encuentros internacionales. Normalmente, durante la competición se realizan cuatro parones uno en el mes de septiembre, otro en octubre, otro en noviembre y el último de ellos, en marzo. Muchos clubes, sobre todo los más poderosos, ven como buena parte de su plantilla abandona los entrenamientos para unirse a la concentración de sus correspondientes selecciones. Por su parte, los entrenadores temen al popularmente conocido como "Virus FIFA", es decir a las lesiones sufridas por sus jugadores durante la estancia con sus respectivas selecciones.

En el caso concreto de la UD Las Palmas, el conjunto insular es de esos equipos que a priori, no se debería ver muy afectado por estos parones ya que no es habitual que buena parte de sus futbolistas sean convocados por sus respectivos combinados nacionales. Sin embargo, a tenor de los datos de las últimas tres temporadas podemos concluir que a los insulares no les viene bien estos descansos de la competición liguera. La UD Las Palmas únicamente ha podido conseguir 9 puntos de 27 posibles en los encuentros disputados tras los parones de selecciones.

En la temporada 2015/2016, Las Palmas sumó 5 puntos de 12 posibles. Tras el primer parón liguero en septiembre de 2015, los amarillos lograron un meritorio empate a 3 frente al Celta de Vigo en Balaídos. Por su parte, tras el parón de octubre Las Palmas no correría la misma suerte y caería goleada con estrépito contra el Getafe por 4-0. Esta debacle supuso, además, la destitución del entonces entrenador, Paco Herrera.

Después del tercer parón liguero, los amarillos visitaron Mestalla y lograron un empate a 1 frente al Valencia que supo a poco debido al gran partido realizado. Por último, en abril de 2016 el Valencia volvería a ser el rival al que se enfrentarían los canarios tras el descanso de selecciones. En esta ocasión, la UD vencería a su rival por 2-1 dando un paso de gigante hacia la permanencia.

Los números de la temporada 2015/2016 se pueden considerar como aceptables. No obstante, Las Palmas fue incapaz de mantener esa tendencia durante la temporada pasada. Los canarios obtuvieron unos calamitosos números a la vuelta de los parones logrando únicamente 1 punto de 12 posibles. Antes del primer parón de la temporada, Las Palmas se situaba en cabeza de la clasificación con dos victorias en los dos primeros encuentros. Sin embargo, en la tercera jornada, celebrada tras los encuentros internacionales de septiembre, los amarillos sufrirían su primera derrota de la campaña tras caer por 2-1 frente al Sevilla. En octubre de 2016, la UD Las Palmas sumaría su único punto después de los distintos parones de selecciones. En aquella ocasión, los canarios igualaron a 0 frente al Espanyol en el Estadio Gran Canaria.

Tras la tercera interrupción de la temporada en noviembre, los amarillos serían derrotados con contundencia por 2-0 contra el Real Betis en el Benito Villamarín. Por último, para completar el maleficio, el pasado mes de abril el Celta vencería con claridad a la UD por 3-1 concluyendo así una temporada para olvidar en cuanto a los resultados cosechados al regreso de los partidos internacionales.

Dentro de la negatividad que presentan estos registros hay un halo de esperanza para los aficionados del equipo canario. Las Palmas consiguió su primera victoria de esta temporada tras el parón de selecciones del pasado mes de septiembre. En aquella ocasión, los insulares se impusieron al Málaga por 1-3 logrando también, acabar con una mala racha de resultados a domicilio que perduraba desde agosto de 2016.