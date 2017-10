Entrevista. César, ex Pío Pío 99: "Me parece excesiva la política de precios, con la situación social en la que lamentablemente vivimos"

Charlamos con César, un chico grancanario, que cada dos semanas tenía como misión hacer reír, disfrutar y sobre todo sufrir con los espectadores presentes; enfundado con su uniforme de trabajo, encarnaba a Pío Pío 99. Desde un punto de vista sencillo y humilde, nos ha atendido con una predisposición digna de alabar, puesto que hoy en día no es tarea fácil encontrarse con gente de la calidad humana de César en el mundo del fútbol.

Pregunta. Buenas César, para quien no le conozca, háganos una breve presentación sobre quién es usted, fuera del papel de Pío Pío 99.

Respuesta. Me llamo César GM. Estoy titulado en Educación Física y también soy entrenador de fútbol profesional. Me dedico actualmente a realizar entrenamientos personales además de dirigir un equipo de fútbol de categoría regional. También realizo actividades de animador profesional para una empresa radicada en nuestra ciudad.

P. Díganos una virtud suya y un defecto.

R. Soy una persona muy persistente en conseguir los objetivos que me propongo, no abandono hasta haber conseguido lo que me he propuesto. Mentar un defecto de uno mismo es, a veces, complicado, nadie es perfecto.

P. ¿Cómo le salió la oportunidad de ser la mascota oficial de la UD Las Palmas?

R. Recuerdo que en el año del 60 aniversario del club, hicieron un concurso para el diseño de la nueva mascota. Yo envié un correo electrónico ofreciéndome para dar vida a la misma. El club se puso en contacto conmigo diciéndome que se había abierto un casting para encarnar a la mascota, después de pasar varias entrevistas me informaron que sería yo el elegido.

P. ¿Con qué recuerdo se queda de su etapa como trabajador de la UD Las Palmas?

R. Sin lugar a duda con el ascenso a Primera División después de tantos años sufriendo tanto en la división de plata como la de bronce.

P. ¿Qué sentía en el césped?

R. Es difícil responderte a esta pregunta con palabras, sentir el cariño y calor de todos los aficionados partido tras partido es una sensación indescriptible.

P. ¿Y el peor, aparte de ser el del Córdoba, tiene otro? Cuéntenos cómo vivió usted a pie de campo, las sensaciones de aquel 22-J.

R. Los demás momentos malos quedan eclipsados, sin lugar a duda, por el de aquel fatídico día. Los recuerdos que tengo de aquel día son de impotencia y rabia, todo el trabajo de una temporada tensa e ilusionante se perdió en cuestión de minutos. Fue como un mal sueño, tardé varios días en asumir la realidad de lo acontecido.

P. ¿Cómo ha sido en estos ochos años su relación con los jugadores de la UD Las Palmas?

R. Han sido ocho años maravillosos, los jugadores me han tratado como si fuera uno más desde el primer momento en que llegué al club, tanto los que están como los que se han marchado.

P. ¿Y con la presidencia de la UD Las Palmas, se lleva un buen recuerdo?

R. Si, me llevo un buen recuerdo.

P. No queremos entrar en el debate de su “dimisión” como mascota, pero… ¿hay cosas que no se han contado acerca de esa decisión?

R. Cuando hay una despedida siempre quedan momentos dulces y sinsabores... me quedo con los momentos dulces.

P ¿Qué le parece la política de precios del club estos años en Primera División? ¿Ha notado usted que el fervor que se vivió después del 22-J ha ido disminuyendo?

R. Me parece excesiva con la situación social en la que lamentablemente vivimos. Siempre soñé con un estadio lleno hasta la bandera y no verlo la verdad es que me entristece, ojalá el Gran Canaria estuviera siempre como el día del ascenso.

P. Si dentro de unos años le ofrecen volver al club… ¿Qué diría? ¿Tendría que cambiar algo?

R. Mi etapa como mascota ha finalizado definitivamente. Mi objetivo es dedicarme al mundo del fútbol profesional, así que si algún día vuelvo al club sería como componente del cuerpo técnico.

P. ¿Cómo ve al equipo este año?

R. Honestamente creo que tenemos un equipazo, tanto para conseguir la permanencia como para aspirar a objetivos más ambiciosos. Hemos tenido un comienzo un tanto dubitativo, pero estoy seguro de que el equipo nos dará muchas tardes de alegría y gloria esta temporada.

P. Por último, mande un mensaje a los lectores de VAVEL y a los seguidores amarillos…

R. Darle a todos los aficionados amarillos y lectores de VAVEL un abrazo muy grande y dar nuestro aliento al equipo para conseguir algo grande. Un abrazo muy fuerte.