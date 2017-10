UD Las Palmas, ¿el equipo más goleado de LaLiga?

Hernán Santana y David García en el Estadio de Gran Canaria | Foto: UD Las Palmas

Las estadísticas no mienten y la defensa de Las Palmas se encuentra en serios problemas. Los amarillos han encajado 18 tantos en lo que va de temporada: 12 en casa y seis fuera. Es inadmisible que ante la afición, la UD haga agua y no sepa mantener la portería a cero, o al menos, no ser la más fácil de toda la competición para los jugadores a la hora de marcar.

A pesar de no ser colista, las Palmas posee el mismo número de goles en contra que el Málaga. La diferencia viene definida por tres tantos que los amarillos han sabido anotar a su favor. No obstante, el equipo grancanario se encuentra en la zona de descenso a la Segunda División de España, y su recuperación no podrá llevarse a cabo si no se consigue reparar esa brecha en la defensa. Cuando la diferencia de puntos entre clubes es tan mínima en la clasificación, el golaveraje resulta trascendental.

El técnico vasco posee en su plantilla defensas de la talla de Ximo Navarro y Dani Castellano, pero sin una idea clara de juego, la calidad individual de cada uno se podrá ver reflejada sobre el césped, pero no en la tabla. Después de la dimisión de Manolo Márquez, los jugadores necesitan un líder que los guíe hacia la victoria con un planteamiento de juego estable: tanto en la defensa como en el ataque. Aunque la intención de Pako Ayestarán es ofrecer un juego vistoso con mucha posesión, sin un blindaje sólido y bien armado en la portería, los goles llegarán de manera desbordante para estropear todo el esfuerzo del equipo.

Último partido jugado

Tras el encuentro disputado el pasado lunes contra el Celta de Vigo, el entrenador Ayestarán reconoció que los cambios realizados en la alineación, con tres centrales en la defensa, no salieron bien. No obstante, se mostró optimista: "Se pueden sacar aspectos a mejorar, ser autocríticos, nos quedan muchas cosas por trabajar". El técnico señaló su propósito con esas rotaciones de equipo: "Buscábamos encontrar esos balones que Viera y Vitolo pudiesen filtrar a nuestros tres hombres de arriba que eran Calleri, Tannane y Rémy. Ha salido a medias, porque hemos empatado a dos con ese plan".

La decisión de dejar como suplente a Dani Castellano y en la grada a Ximo Navarro, este último el mejor defensa de Las Palmas en lo que va de temporada, abre la puerta a un abanico de dudas sobre las intenciones de juego del técnico vasco.

Sin embargo, aunque la capacidad goleadora tampoco goza de buena salud, encontrándose en una sequía de goles notable, reducir los tantos en contra, y más aún en el Estadio de Gran Canaria, es el principio para la recuperación de Las Palmas. Por último, el entrenador opta por "crear un equipo, también en la adversidad".

Próximo partido

Este domingo la Unión Deportiva tendrá de nuevo la oportunidad de mostrar su valía y comprobar que sus debilidades se han desvanecido para lograr una victoria fuera de casa después de la del Málaga, hace ya más de un mes. Su adversario será el Villarreal. Un buen equipo que se encuentra en el puesto octavo en la clasificación. Quizás, lo más nostálgico ante este partido se encuentra en la portería con el guardameta Marino Barbosa, exjugador amarillo durante cuatro temporadas consecutivas: desde 2010/11 a 2013/14.