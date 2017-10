Ayestarán: "Estamos dispuestos a competir"

Pako Ayestarán en la sala de prensa previo al encuentro frente al Villarreal | Foto: udlaspalmas.es

El técnico vasco destacó en primer lugar el trabajo realizado durante la semana: “La gente está convencida del trabajo que hemos hecho, esperando que seamos capaces de plasmar lo que hemos entrenado los últimos días y dispuestos a competir en el partido”. Añadió posteriormente que el encuentro “es para competirlo” y que el Villarreal “es un rival importante que lleva muchos años haciendo las cosas bien. Tiene las cosas claras, con ciertos matices que han cambiado con Calleja, pero sigue siendo un equipo muy competitivo”.

Lo que más destacó del rival del domingo, fue el nivel como equipo que presenta cada encuentro: “Es un equipo que defiende bien a nivel colectivo, que ataca bien a nivel colectivo. Tiene jugadores en el centro del campo que son capaces de asociarse bien y tiene dos puntas que muchas veces marcan diferencia”.

A la convocatoria entra Sergi Samper, que tras su lesión que le ha impedido jugar podría regresar al verde. Sin embargo, Ayestarán no confirmó que vaya a jugar en los dos encuentros, asegurando que “es un jugador más” y que lo utilizarán “cuando veamos conveniente”.

Vitolo y Rémy también entran a la convocatoria de 24 futbolistas. Ayestarán afirmó que ambos “están aptos para jugar”, pero tienen que “decidir lo mejor para el equipo”.

En cuanto a la defensa, esa gran bestia que acecha temporada tras temporada a la nave amarilla, comentó que el equipo “no va a ser más defensivo, se trata de tener menos errores defensivos”. “Todos los equipos no pueden jugar a los mismo. Al resultado se puede llegar por diferentes vías, hay equipos que llegan al resultado a partir de defender abajo, vascular, apretar entre líneas, recuperar, salir al contraataque; hay otros que lo hacen a partir de la posesión… Nosotros tenemos que encontrar nuestro camino en base a las características del equipo. No se trata de defender más”, concluyó el técnico.

No dejó de lado las rotaciones. El vasco manifestó que “cuando no se tiene estabilidad de rendimiento, las rotaciones no tienen tanto sentido”, añadió que “los jugadores que merezcan jugar tienen que jugar y hay que asentar la idea. Son los propios jugadores los que van llamando a la puerta”. También le cuestionaron sobre la portería y los cinco goles que ha recibido el conjunto amarillo. El técnico, contundente dijo que “Chichizola no se ha llevado cinco goles, ha sido el equipo. Cuando se comete el último error nos quedamos con ese, pero para que llegue la pelota ahí un punta ha tenido que no apretar bien, el centro del campo ha tenido que no llegar a la presión, los jugadores en defensa han dejado un balón interior, o el centro no se ha defendido. Y luego resulta que el error lo comete el portero”.

Se preguntó por el aspecto futbolístico y anímico: “Nunca puedes trabajar lo futbolístico si el aspecto emocional no es el adecuado. Puedes hablar del trabajo ofensivo o defensivo, pero la disposición emocional del jugador debe ser la correcta, eso es lo primero”.

Concluyó hablando sobre el aspecto táctico y la idea de juego asociativo: “Los jugadores dan a ello. Tienen las características que para tener su mejor rendimiento deben tener un tipo de juego determinado. Si hacemos otra cosa vamos a ir contra natura y no vamos a sacar lo mejor de ellos”.