Villarreal - UD Las Palmas: puntuaciones de la UD Las Palmas Jornada 9 de La Liga Santander

Jugadores de la UD Las Palmas se lamentan de una acción | Foto: udlaspalmas.es

La UD Las Palmas ha sido goleada ante el Villarreal por 4-0. Los amarillos realizaron una buena primera parte, pero se hundieron tras encajar el primer tanto de los castellonenses. Muchos de los futbolistas han ofrecido un nivel por debajo de lo esperado. En este artículo analizamos uno por uno el rendimiento de los jugadores de Las Palmas que han disputado el encuentro.

Chichizola (3). Contagiado. Por segundo partido consecutivo, el guardameta argentino volvió a tener una desafortunada actuación. Pudo hacer más en los dos primeros goles del Villarreal, sobre todo en el segundo. Además, en la primera mitad se le vio algo dubitativo con el balón en los pies asumiendo excesivos riesgos que estuvieron cerca de costar algún disgusto. Parece haberse contagiado del bajo nivel defensivo del equipo, ya que se encuentra lejos de su versión ofrecida en los primeros encuentros.

Míchel Macedo (4). Desapercibido. No tuvo excesivo trabajo por su banda debido a que el Villarreal cargó su juego de ataque por la banda contraria o por el centro. Aún así, como viene siendo frecuente esta campaña no se prodigó en ataque. La temporada pasada pudo verse cómo sus subidas por el carril diestro eran uno de los principales recursos ofensivos del equipo. Sin embargo, esta temporada es evidente que su producción ofensiva se ha reducido drásticamente, hasta convertirse en prácticamente nula. No sabemos si los nuevos sistemas de juego implantados por Márquez y Ayestarán le han perjudicado, o bien si el hecho de no encontrarse en su plenitud física es la causa que le impide sumarse al ataque con tanta frescura, pero lo que es seguro es que Las Palmas necesita la mejor versión del brasileño para aprovecharse de sus sorpresivas llegadas y centros al primer palo que tanto daño hicieron a las defensas rivales la temporada pasada.

Ximo Navarro. Día para olvidar (2). El granadino vivió su particular vía crucis con Bakambú y Bacca. El colombiano y el francés fueron un auténtico tormento para los centrales insulares. Se vio superado por ambos y culminó su mala actuación con un tanto en propia portería que supuso el 3-0. En definitiva, un día para olvidar.

Pedro Bigas. Superado (3). Al igual que Ximo, sufrió de forma exponencial frente al poderío de los delanteros del Villarreal. Además, Bakambú le superó con facilidad en el primer tanto del equipo castellonense. Parece muy lejos de su mejor versión y dista mucho de aquel central que deslumbró en las dos campañas anteriores. La falta de ritmo debido a la lesión sufrida a principios de temporada parece la explicación más lógica a su bajo rendimiento.

Dani Castellano. No estuvo (4). El canterano regresaba al once tras casi un mes de baja y cuajó una actuación discreta. Sufrió con las subidas de Mario Gaspar y con las constantes caídas a banda de Bacca y Bakambú. Tampoco se prodigó en ataque, hecho poco habitual en él, y no se atrevió a conectar con Rémy o Vitolo para armar una jugada de peligro por su carril.

Mauricio Lemos. Perdido. (3,5). La principal novedad del once de Ayestarán era la presencia del uruguayo en el centro del campo. No hizo falta ver más allá de los primeros compases del encuentro para darse cuenta que el plan iba a hacer agua. Al charrúa se le vio desubicado e impreciso en la entrega de balones, además sus frustrados intentos de regate en la medular costaron contragolpes que podían haber salido muy caros. Lleva meses lejos de su mejor nivel y a día de hoy es una sombra de aquel prometedor central que era pretendido por media Europa.

Vicente Gómez. Desubicado (4). El de Schamann regresaba al once titular por primera vez tras su operación. Se le notó falto de ritmo y algo desubicado. Este año no tendrá a Roque Mesa para cubrirle las espaldas por lo que debe adaptarse a ello. Estuvo errático en los pases y apenas aportó en la recuperación de balones. Necesita tiempo y minutos para volver a ser el jugador que fue antes de la lesión.

Jonathan Viera. El mejor (7). Muy buena primera parte del jugador de La Feria. Los mejores minutos del equipo fueron cuando el '21' se soltó y comenzó a dinamitar el juego de ataque canario. Tuvo una buena ocasión con un disparo desde fuera del área que obligó a Barbosa a emplearse a fondo. Además, dejó en el recuerdo un precioso regate a Bakambú que si lo hiciera algún jugador más mediático abriría la sección de deportes de los telediarios nacionales. En la segunda parte su rendimiento cayó junto con el del resto del equipo y no se le volvió a ver por el campo. Lo preocupante para el equipo es que en muchas ocasiones lo vemos obligado a emplearse en lugares muy alejados del área rival por lo que la producción ofensiva se resiente notablemente. A pesar de ello, es la piedra angular del equipo y sin duda una de las bazas a las que agarrarse para revertir esta situación. Se le echará mucho de menos cuando no esté.

Oussama Tannane. SC. Fue sustituido a los cinco minutos debido a una lesión, así que poco se puede valorar de su partido.

Vitolo. "Wanted" (2). Si el fútbol fuera una película del lejano Oeste podríamos decir que Vitolo sería ese forastero que se encuentra desaparecido y se ofrece recompensa por encontrarlo. Imaginen un cartel pegado en la puerta de una cantina que contenga su foto acompañada por unas letras que digan "wanted" o, dicho en nuestro idioma, "se busca". Muchos se preguntan dónde está el fichaje "galáctico" del verano que venía para dejar finiquitada la permanencia antes de enero. Su partido volvió a ser para olvidar. No desbordó, no desequilibró, no conectó con sus compañeros de ataque, no generó ocasiones de gol y, para colmo, estuvo impreciso en las entregas. Es cierto que acaba de regresar de una lesión y que quizá necesite tiempo para estar a pleno rendimiento, pero no cabe duda que hasta el momento está siendo la gran decepción de la temporada. En la situación en la que se encuentra el equipo es imprescindible que un jugador de la calidad de Vitolo asuma un rol importante y comience a tirar del carro, pero por lo que hemos visto hasta el momento el grancanario ni está ni se le espera.

Jonathan Calleri (5,5). Luchador. Por enésimo encuentro consecutivo la única cualidad que se puede destacar del argentino es su lucha y entrega. Partido tras partido el delantero es un auténtico "llanero solitario" en el ataque que debe combatir contra media defensa rival para intentar generar alguna ocasión de gol. Debe ser muy frustrante estar 90 minutos peleando sin obtener ningún tipo de recompensa. La realidad es que al argentino le llegan muy pocos balones en condiciones, por lo que las oportunidades que genera son prácticamente inventadas por él. La única ocasión que tuvo fue un disparo desde la frontal que se estrelló contra el lateral de la red. En el tiempo que lleva aquí ha demostrado ser un grandísimo delantero, pero al igual que la mayoría de atacantes del mundo necesita que el equipo lo acompañe. ¡Qué bien hubiera venido Calleri el año pasado! y ¡qué bien le hubiera venido a él el equipo del año pasado!

Loïc Rémy (6,5). Desequilibrante. El francés es de las pocas notas positivas que deja el pésimo arranque de temporada del equipo. Se le nota con confianza y con ganas de agradar. Ante el Villarreal peleó, intentó desbordar, generó ocasiones y corrió como el que más. Es cierto que en algunas llegadas pecó de individualista, pero eso no emborrona su buen encuentro. En la segunda parte su rendimiento cayó debido a que desapareció el juego de ataque del conjunto canario. Acabó el encuentro exhausto y frustrado, y fue junto con Viera y Calleri lo poco salvable del equipo.

Alberto Aquilani. SC.

Aythami Artiles. SC.