Arturo Patiño: "Era increíble ver la Grada Curva del antiguo Insular siempre llena y apoyando todo el partido"

Arturo Patiño haciendo la V representativa de VAVEL | Foto: Arturo Patiño

Arturo Luis Patiño Cozar (Galicia, España, 5 de marzo de 1970). Debutó en Primera División con el Deportivo de la Coruña, posteriormente pasó por el CD Lugo, hasta recalar en el año 1993 en la UD Las Palmas, donde jugó en Segunda División B. Logró anotar 13 goles esa campaña, en 30 partidos, pero no se consiguió ascender; hoy nos atiende para comentar su pasado en las filas amarillas y para analizar el partido que enfrentará el lunes a dos de sus antiguos conjuntos.

Pregunta. Está más alejado de los terrenos de juego y se le ve relacionado con el póker, ¿A qué se dedica Arturo Patiño actualmente?



Respuesta. Pues actualmente soy el responsable de contenidos de varios proyectos de Betmedia, una empresa dedicada al marketing online. Sigo en contacto con el fútbol, aunque ya no tan directamente como cuando trabajaba en los medios de comunicación.

P. En el año 1993, un joven Arturo Patiño dejaba el CD Lugo y se iba a las Islas Canarias. Jugaría en Segunda División B, con el objetivo del ascenso, ¿cómo se fraguó su fichaje por los amarillos?

R. La verdad es que fue algo muy rápido y fácil de decidir. En el Deportivo las cosas estaban muy complicadas para jugar y en cuanto supe del interés de la UD no me lo pensé. Sabía de toda la historia de la entidad y a pesar de estar en Segunda B quería intentar ayudar para que el club volviera a la máxima categoría. Además, hablé mucho con Xavi, que habíamos sido compañeros en el CD Lugo, y ya no tuve duda para recalar en la UD.

P. Eran años complicados, pero se vislumbraba un buen futuro con la camada de canteranos de aquellos años, ¿qué recuerda de aquel equipo?

R. La verdad es que fue un año difícil pero muy bonito porque era un equipo muy joven. Orlando, Socorro, Toni Robaina, Miguel Ángel Valerón, Alexis Suárez... acababan de llegar al primer equipo y la mezcla con la veteranía de Luiso Saavedra, Verona y el resto de los que ya llevaban tiempo en el club hizo que fuéramos un vestuario espectacular. Además, el míster Iñaki Sáez hizo un trabajo increíble formando a esos futbolistas tan jóvenes y que tanto le han dado a la UD.

P. Aunque con buen equipo en el terreno de juego, la UD Las Palmas empezaba a tener problemas económicos, y más con la categoría que militaba. ¿Esto le afectó a la plantilla? ¿Y a usted personalmente?

R. La verdad es que en la plantilla estuvimos bastante al margen. Sabíamos de la complicada situación por la que pasaba el club, pero nos mantuvieron al margen. No se puede decir que nos afectara todo lo que sucedía en el entorno de la UD.

P. Si de una cosa se suelen acordar los jugadores que pasaron por el Insular, es por la hinchada. ¿Cómo recuerda a la afición amarilla?

R. Maravillosa... "así, con mayúsculas". Era increíble ver la Grada Curva del antiguo Insular siempre llena y apoyando todo el partido. Yo solo tengo palabras de agradecimiento por el cariño que me mostraron, tanto en el aspecto deportivo como en mi vida diaria. Es uno de los recuerdos más bonitos que guardo de mi etapa como futbolista.

P. Ese año no culminó en ascenso, y había muchas ilusiones depositadas… si pudiera echar la vista atrás, ¿qué cambiaría de esa época?

R. No soy mucho de mirar hacia atrás y pensar que hubiese pasado si esto o lo otro hubiese sido de otra manera. Lo único que me hubiese gustado cambiar fue el final de temporada, es decir, acabar con el ascenso a Segunda.

P. Su currículum ha sido extenso, Lugo, Deportivo de la Coruña, Granada, Pontevedra… de los clubs en los que ha jugado, ¿con cuál se quedaría?

R. No quiero que parezca un peloteo... pero haber sido jugador de la UD es una de las cosas de las que me siento más orgulloso. Soy una persona que me he adaptado muy bien a todos los sitios en los que he estado, pero la UD tiene un espacio muy grande en mi corazón.

P. Está siendo una temporada de altibajos, en posiciones de descenso, sin una idea clara de juego… ¿Cómo ve a la UD Las Palmas esta temporada?

R. Veo un equipo en formación con tantos cambios de entrenador. La idea de Setién era muy clara, y cambiar a otros técnicos les está costando. Necesitan sumar dos o tres buenos resultados para verse más aliviados en la clasificación y poder mantener la categoría sin problemas.

P. Pongámonos en la situación, si le dicen prepárese, que el lunes va a jugar, ¿si le dieran a elegir, con qué equipo jugaría el partido del lunes?

R. Complicada elección. ¿No me dejarán jugar una parte con cada uno? [risas]. Pues por aquello de que se juega en Gran canaria, me visto de la UD. La vuelta en Riazor ya más con el Dépor.

P. Parece que los dos conjuntos llegan en las mismas condiciones, condicionados por el 1-4 en Copa del Rey. ¿A quién ve con ventaja de cara a ese partido?

R. El resultado de la Copa puede ser engañoso. Es un partido muy igualado, pero quizá la UD parte con algo de ventaja, porque el Dépor está asimilando la marcha de Mel y adaptándose al nuevo entrenador. Si la UD se acomoda y cree que después del 1-4 de la Copa el partido está ganado... se equivocaría. El Dépor tiene uno de los mejores ataques de la categoria, con Lucas, Andone, Çolak, Cartabia, Adrián... y como tengan su día, le pueden poner las cosas muy complicadas.

P. Si tuviera que apostar por un resultado, ¿cuál sería?

R. Un resultado concreto, no sé. Pero creo que será un partido con goles. Me quedo con un empate 2-2, para no llevarme un disgusto con ninguno de mis dos equipos.

P. Y, por último, mande un mensaje a VAVEL y a la afición amarilla.

R. Arriba d'ellos. Un abrazo muy fuerte y todo mi cariño para esa afición que tan bien me trató cuando estuve allí.