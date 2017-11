Raúl Lizoain vuelve a encajar tres goles frente al Deportivo

Google Plus

Raúl en un lance de juego del partido frente al Deportivo. Imagen. LaLiga

A tenor de los últimos resultados no parece que el Deportivo vaya a ser el rival preferido de Raúl Lizoain. El guardameta canario regresó a la titularidad en un encuentro liguero ante el equipo gallego y recibió tres tantos que supusieron la derrota del conjunto amarillo. La curioso de esta historia es que el último partido que había disputado Raúl en competición doméstica precisamente había sido ante el Deportivo en la última jornada de la temporada pasada. Y para añadir más leña al fuego, en dicho encuentro el canterano también encajó tres tantos.

El duelo al que nos referimos tuvo lugar el pasado 20 de mayo en el estadio de Riazor. La UD Las Palmas llegó a tierras gallegas atravesando una pésima racha de resultados y con muchos de sus futbolistas más preocupados en elegir destino vacacional que en intentar cerrar la temporada de la mejor manera posible. El encuentro fue la ejemplificación de todos los males que el conjunto canario tuvo durante la recta final del campeonato: errores en la salida de balón, desajustes defensivos y pocas llegadas a la portería rival. En el minuto 4, Andone aprovecharía un error defensivo para plantarse mano a mano con Raúl y batirle con un fuerte tiro cruzado. En el 28', el propio Andone realizaría una espectacular jugada, combinando potencia y velocidad, para situarse ante el guardameta canario y colocar el 2-0. Por último, en el minuto 39 Carles Gil cazó un balón suelto en el área para marcar, a puerta vacía, el tercer tanto de su equipo. La desastrosa primera mitad de los amarillos hizo que los gallegos sentenciaran el encuentro antes del descanso. La segunda parte no tuvo mucha historia ya que el equipo local levantó el pie del acelerador y Las Palmas no creyó en ningún momento en la remontada.

Con esta resultado, la UD despidió la temporada dando una paupérrima imagen y sumando su octava derrota en diez encuentros. Además, ese encuentro fue la despedida de Quique Setién como entrenador del equipo canario.

Por otro lado, en el duelo de esta semana Raúl Lizoain volvía a la titularidad para tratar de vengarse de su último verdugo liguero. El canterano venía de realizar un gran encuentro en Copa, precisamente ante el conjunto gallego, por lo que Ayestarán decidió darle una oportunidad sabedor que el otro guardameta, Chichizola, no atraviesa su mejor momento. Sin embargo, el relevo en la portería no tuvo el efecto esperado pues los amarillos cayeron de forma contundente por 1-3. En el primer y tercer tanto poco se le puede achacar al guardameta canario. En el primero, Borges llega como un tren desde atrás, supera a Macedo por alto y conecta un certero cabezazo imparable, mientras que en el tercer tanto Lucas Pérez logra batirle desde el punto de penalti, a pesar de que el guardameta consiguió adivinarle el lado. Sin embargo, en el segundo tanto se puede criticar que no haya sido capaz de salir a blocar el balón centrado desde la esquina. El servicio de Lucas iba muy cerrado por lo que si Raúl hubiera salido de debajo de los palos seguramente hubiese evitado el peligro.

A día de hoy se desconoce si Ayestarán volverá a confiar en Raúl o si Chichizola regresará al once titular para el encuentro del Bernabéu. Pero, poco importará cuál sea el meta que se enfunde los guantes este domingo si no se logra trabajar en el sistema defensivo del equipo. 25 goles encajados en 10 encuentros demuestran que el último culpable de los males del equipo es el portero.