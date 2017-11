Previa Real Madrid-UD Las Palmas: Difícil mas no imposible

Viera en un partido ante el Real Madrid | Foto: www.laliga.es

La Unión Deportiva llega al Bernabéu en el peor momento posible. El equipo amarillo necesita urgentemente un buen resultado para cambiar su dinámica, y el partido contra el Madrid no parece el más propicio, pese a que el Madrid también esté atravesando una mala racha.

¿Crisis?

Vitolo en el partido ante el Celta | Foto: www.laliga.es

Son muchos los que dicen que el Madrid debe ganar este partido para salir de su crisis, pero como bien dijo Vitolo: "Lo de crisis me suena a risa. Sólo han perdido dos partidos. No son máquinas y también tienen sus partidos malos". Es un hecho que el comienzo de Liga para los de Zidane no es el esperado por sus seguidores, y que dos partidos seguidos perdiendo y el juego que están demostrando, no están a la altura de un equipo de su nivel. Aun así, sería un error grave si Las Palmas se confía. El Madrid es un equipo difícil con o sin crisis, y los amarillos tendrán que darlo todo para sacar un buen resultado.

El campo maldito

Si hay un campo que se podría decir que está maldito para la Unión Deportiva ese es el Santiago Bernabéu. Nunca, en los sesenta y ocho años de historia de este equipo, ha sido capaz Las Palmas de ganar en el campo del Madrid. Así sus números reflejan: cero victorias, cinco empates y treinta y dos derrotas. Además, sirva como anécdota, fue en este campo donde Las Palmas encajó también su mayor goleada histórica perdiendo 10-1 en 1959.

En los últimos años Las Palmas ha realizado buenos encuentros ante el Real Madrid en su casa. En la temporada 2015/16 Las Palmas perdió 3-1, en un partido marcado por los nervios de muchos de los jugadores pues era la primera vez que jugaban un partido de este nivel. La oportunidad más clara que ha tenido Las Palmas para vencer en el Bernabéu fue la pasada temporada, en aquel gran partido que asombro a propios y extraños. El equipo de Setién fue muy superior al Madrid durante casi todo el partido y llegó a ponerse con el marcador muy a favor, 1-3. Sin embargo, unos últimos minutos en los que el Madrid sacó la garra, propició que finalmente el partido acabara en un empate a 3.

La ausencia del 21

Por si no fuera suficiente el rival y el campo, la Unión Deportiva llega a este encuentro con la reciente baja de Jonathan Viera que estará aproximadamente un mes de baja para recuperarse de la lesión miofascial de grado 1 en bíceps femoral izquierdo sufrida durante el partido de Liga contra el Deportivo.

No es un secreto que Las Palmas juega al ritmo de Viera y que cuando él no está se nota. Ahora son sus compañeros los que deben dar un paso adelante. Las Palmas tiene jugadores de calidad como para poder afrontar los partidos que le vienen sin el 21.

Jugadores Optimistas

Pese a todas las dificultades que tiene este partido los jugadores de la Unión Deportiva se muestran optimistas. Pedro Bigas decía que "tendremos un rival muy difícil pero no imposible. [...] Es posible ganar. La temporada pasada estuvimos muy cerca de conseguirlo. Nos empataron en los últimos minutos. Será complicado". Mientras que uno de los capitanes, Vicente Gómez daba las claves para conseguir esa victoria, "tenemos que hacer un partido muy completo, que ellos tengan un mal día y tener una dosis de fortuna para poder ganar o puntuar. Tenemos que hacer un partido de posesiones largas, que no se encuentren cómodos". Ambos jugadores coinciden en que la visita al Santiago Bernabéu va ser difícil, pero el fútbol da sorpresas y los jugadores de Las Palmas van con la intención de no ponerle las cosas fáciles al Madrid.

Posibles onces iniciales