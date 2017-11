Pako Ayestarán: "El equipo sabe lo duro que ha sido llegar hasta aquí y va a luchar por mantenerlo"

Pako Ayestarán atiende a los medios de comunicación./ Fuente: udlaspalmas.es

Pako Ayestarán fue preguntado esta mañana por numerosa cuestiones que giran en torno del equipo amarillo. El técnico de Beasaín no ve un cambio de sistema para la complicada visita de este fin de semana al feudo blanco: ''Los cambios de sistemas no se producen por el rival que tengas en frente, nosotros entendemos que los sistemas debes de construirlos a raíz de las características de tus jugadores, su estado de forma y la confianza que tiene en sí mismo el jugador''.

Pako también hizo mención a la dosis de fortuna que se necesita para ganar este tipo de encuentros: "Para ganar a este tipo de equipos tenemos que cuidar muchos detalles, estar muy juntos, con las líneas bien colocadas y teniendo esa pizca de fortuna para que ellos no estén acertados. " La fortuna es un detalle fundamental porque en el Bernabéu el Real Madrid es un equipo que aprieta mucho y llega mucho a tu área''.

Por otro de los aspectos por el que fue preguntado el preparador amarillo fue el apartado de bajas, a parte de la conocida de larga duración del croata Alen Halilovic. El técnico declaró: ''Tana está con problemas en el gemelo y Aythami se ha sometido a pruebas y ha tenido que parar por unas molestias en su tobillo''.

Ayestarán sabe que el mayor problema de la Unión Deportiva en estos momentos es la parcela defensiva y por ello ha hecho hincapié a lo largo de la semana en ese aspecto manifestando lo siguiente: ''Hemos trabajado mucho el trabajo defensivo, la prensión en campo rival, la seguridad individual y grupal. Saber que mis compañeros me ayudaran en la coberturas y la hora de hacer la presión. El trabajo defensivo ha sido lo fundamental''.

Aunque el Real Madrid no esté pasando por un buen momento los amarillos no deben confiarse y el míster no cree que esa crisis sea un factor para ir relajado al Bernabéu. El de Beasáin afirmó: ''Nunca se sabe si esa racha de dos derrotas es un factor positivo o negativo, eso nunca se sabe. Un factor que nos puede ayudar será el paso de los minutos, si no consiguen hacer un gol temprano y los minutos pasan eso les podrá crear cierta ansiedad y nosotros debemos jugar con eso''.

El cargo no es la preocupación ahora mismo en la cabeza de Pako: ''Mi principal preocupación es la de sacar los tres puntos. No temo por mi puesto. Tengo claro que lo que nos va a sacar de esta dinámica es el trabajo y el esfuerzo. Ahora mismo yo estoy focalizado en el partido de mañana''.

Ayestarán ya dejó ver a los pocos días de estar en la isla que no es un técnico que le gustan las rotaciones. Para el preparador vasco juega aquel jugador que lo merece por el trabajo realizado a lo largo de la semana: ''No me gusta rotar en la portería, me baso en los momentos de formas de los jugadores. Como entrenador me tengo que guiar por la estabilidad de criterios y me baso en eso para alinear e a mis jugadores.''

Para concluir la rueda de prensa el entrenador quiso poner paz al percance entre Rèmy y Oussama: '' Ya quedo en el olvido; son cosas que pasan en los equipos.

Por otro lado declaró un mensaje de optimismo a los aficionados: "Los jugadores y el cuerpo técnico son consientes lo que le ha costado al club estar en esta categoría y ambos queremos luchar para sacar esto adelante. El club empezando por el presidente hasta nosotros estamos convencidos que vamos a salir."