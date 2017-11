"Annus horribilis"

Google Plus

Real Madrid - UD Las Palmas | Foto vía: laliga.es

La UD Las Palmas, con 28 tantos en contra a sus espaldas y 8 tímidos goles a favor encadena su 7ª derrota consecutiva en la Liga Santander. Es curioso observar que, a comienzos de este año 2017, al que ya poco le queda, la Unión Deportiva deQuique Setién se posicionaba en 9ª posición, con 24 puntos y a tan solo tres de entrar en competición europea. Era la 17ª jornada del campeonato liguero y la entidad amarilla había recibido 4 goles menos de los que ha recibido a día de hoy, ¡en la 11ª jornada!

El 7º equipo que más goles había anotado, y alejado de los conjuntos que más goles habían recibido, no como en la actualidad, que se posiciona entre los tres equipos más goleados de las grandes ligas europeas. Es inevitable acordarse de Setién al ver en la crisis en la que esta UD sigue sumergiéndose, y que ahora mismo no cuenta con un proyecto deportivo sólido y serio, y lo peor, que no parece vaya a trabajarse en ello.

Este domingo se pudo ver a una Unión Deportiva Las Palmas innovadora, apostando por contener y defender al Real Madrid de Zidane, para luego lanzar contraataques. La idea no era mala, Ayestarán se mostró avispado, pero aun así, los planes tampoco salieron como se esperaba. Desde el minuto tres Benzema podría haber abierto la lata, y a partir de ahí se podrían haber sucedido una cantidad de goles que mejor no imaginar. El conjunto insular aguantó los primeros 40 minutos, contando solo con una verdadera ocasión de peligro, bajo la firma de Vitolo, aparentemente el único capaz de ofrecer ayer un fútbol ofensivo en el 11 amarillo. Hasta que Casemiro, en el 41´, estrenó el marcador rematando entre una defensa rival, una vez más, inexistente.

Lo cual lleva al mismo punto de siempre, ¿qué ocurre esta temporada con la defensa de Las Palmas? La temporada pasada se podían observar imperfecciones y defectos en esa zona del campo, pero los datos de esta campaña son totalmente abrumadores. La cantidad de errores que se comete en la zaga canaria es inadmisible para un equipo de Primera División. ¿Debe la entidad amarilla reforzarse en este mercado de invierno con la contratación de un central en un buen estado de forma? Es la pregunta que debe plantearse la directiva del club después de haber visto las 11 jornadas que llevamos disputadas, y en las que, repetimos, el equipo ha encajado 28 tantos.

“Si algo funciona, no lo toques”. La Unión Deportiva decidió tocar, movió ficha, y lo hizo mal. Ahora debe asumirlo, sentarse y trabajar. Trabajar en la búsqueda de un técnico de garantías, con una amplia experiencia y que presente un proyecto deportivo consistente, que ilusione al aficionado. Si ese hombre es Pako Ayestarán, que lo demuestre ya.

La UD Las Palmas ve cómo peligra aun más un desastroso 2017, que desde la marcha de Setién en marzo, no levanta cabeza. La renovación de Jonathan Viera, aunque no se reconozca desde el club, en el aire, y ahora más que nunca tras una amenaza de regreso a la Segunda División que tanto costó abandonar.