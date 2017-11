Vitolo: "Estoy convencido de que lograremos salvarnos"

Vitolo en rueda de prensa | Foto: www.sefutbol.com

Tras recuperarse de su lesión, Víctor Machín Vitolo ha vuelto en esta ocasión a ser convocado por la selección española. El grancanario se ha convertido en un incondicional para el seleccionador Julen Lopetegui y por eso ha vuelto a ser convocado.

Cada vez que la selección se concentra varios son los jugadores que pasan por rueda de prensa. En este caso le tocó el turno a Vitolo que habló de la situación actual de la Unión Deportiva. Pese a que el inicio liguero, tanto del equipo como del jugador no ha sido bueno, ha afirmado que: "Nunca me he arrepentido de irme a Las Palmas. Siempre quise jugar en Primera con el equipo de mi tierra; y lo he conseguido [...] No es una situación fácil pero estoy convencido de que lograremos salvarnos". Vuelve así a demostrar el cariño que siente por el equipo de su tierra, a la vez que su convicción en que Las Palmas se salvará este año.

Por supuesto también fue preguntado por su futuro en el Atlético de Madrid del que asegura estar pendiente de su marcha y resultado, así como por Saúl, que será su compañero y del que dice que "con él es fácil entenderse, todos los conocemos ya. Es un grandísimo jugador y tengo una buena relación con él".

Foto oficial selección española | Foto: www.sefutbol.com

Pese a que Vitolo no quisiera hablar del tema en la rueda de prensa, como viene siendo habitual, debido a la gran agitación político-social que se está viviendo en España cada concentración de la selección nacional cuenta con alguna polémica. En este caso ha sido la nueva camiseta que lucirán los jugadores en el próximo mundial de Rusia. Más concretamente el efecto óptico que produce la raya azul que parece morado, y por lo tanto recuerda a la bandera republicana. Aun así, se ha realizado la foto oficial y allí estaba el jugador de la Unión Deportiva, Vitolo, para lucirla con su dorsal 11.

Polémicas aparte, Vitolo está en la Selección para demostrar que sigue siendo importante. Quizá este periodo con la Roja le sirva para volver a su mejor estado de forma, para luego volver y poder ayudar a Las Palmas a conseguir su objetivo.