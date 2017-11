Alen Halilovic:"Mi ilusión es estar antes de terminar el año, pero sino en enero seguro que volveré” [Foto UD Las Palmas]

El jugador que ha salido este martes en rueda de prensa postentrenamiento, ha sido Alen Halilovic. El croata ha desvelado algunos temas importantes, como son su lesión, su futuro, como se ha sentido este mes que lleva fuera de los terrenos de juego, etc. En las siguientes líneas repasaremos algunos de estos.

Lesión sufrida: “Ha sido la lesión mas grave que he pasado en mi carrera, nunca antes me había tenido que operar, pero gracias a Van Dijk, ha sido más sencillo, sin duda es uno de los mejores doctores”.

Su futuro en la UD: “Suelo hablar con los directivos y con los entrenadores acerca de mi futuro, lo importante es que ellos confían en mí, yo quiero seguir y jugar aquí, y todo eso hace que yo tenga confianza”.

Como se ha sentido: “Quiero correr, trabajar y empezar ya, pero siempre me dicen que no puedo, que todavía me queda tiempo. Mi ilusión es estar antes de terminar el año, pero sino en enero seguro que volveré”.

¿Es una final el partido ante el Levante?: “No creo que sea definitivo, pero a pesar de todo, confiamos en nosotros mismo y por supuesto en el míster”

Raul García: “Es un gran profesional, nada más saber mi lesión, me llamó. Se preocupó mucho, ese día de las primeras llamadas que recibí, la tercera fue de él. Esto es fútbol y las lesiones son cosas del deporte”

Pako Ayestarán: “Me ayuda mucho, él habla inglés y eso hace que continuamente estemos hablando. Me gusta de él su profesionalidad, pero como entrenador no lo conozco demasiado porque no he estado mucho tiempo dentro.” “Solo necesitamos plasmar los entrenamientos en el terreno de juego, yo veo con confianza a mis compañeros y al míster, no toda la culpa es de él”

Esto ha sido un resumen de las cuestiones que diversos medios le han preguntado en sala de prensa, como observamos se encuentra muy motivado para su vuelta a los terrenos de juego, al igual que ve con ganas al equipo de resarcirse de su mala racha.