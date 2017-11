Pako Ayestarán: "El resultado no es justo, pero parece que todas las situaciones van en nuestra contra"

Google Plus

Pako Ayestarán en el Estadio Gran Canaria, encuentro que enfrentó a UD Las Palmas y Levante UD - Foto vía: laliga.es

La Unión Deportiva no fue capaz de vencer al conjunto granota y encadena su 8ª derrota consecutiva en el campeonato liguero. 30 tantos en contra acumula ya la entidad amarilla y el técnico amarillo deja claro lo siguiente: "Estamos jodidos, pero también convencidos de que podemos sacar esto adelante".

Aclara que no va a marcharse del club a pesar de la mala dinámica en la que está sumergida la entidad amarilla, y que "tendría que estar muerto para rendirme". En breves palabras, el español confía en sacar esta situación adelante con trabajo y entrenamiento, afirmando que "me centro en lo que me tengo que centrar, desde el presidente hasta la última persona del club estamos centrados en seguir trabajando. Es innegable que hoy si alguien dominaba era la UD Las Palmas".

Y no se equivocaba, ya que la Unión Deportiva no decepcionó en los primeros 45 minutos de juego, que con alguna ocasión que otra de peligro no consiguió batir al guardameta rival salvo en una ocasión, bajo la firma de Calleri. El fuera de juego del 9 argentino tiró por la borda toda posibilidad de adelantarse en la primera mitad.

Fe en el equipo y en salir de esta situación, Ayestarán aclaró que "las derrotas y las victorias quitan y dan confianza. La falta de confianza genera más dudas en el campo. La solución es tener más eficacia". Mismas declaraciones desde que aterrizó en la isla y no conseguía sumar ningún punto, el ex técnico del Valencia CF acaba dejando constancia de que "asumo mi parte de responsabilidad, por supuesto. No será el primer ni el último partido que sin punta se juega mejor y se gana un encuentro"."Todo lo que podía salir mal, salió mal. Y lo que podía salir bien, también salió mal".