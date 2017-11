UD Las Palmas - Levante: puntuaciones UD Las Palmas, jornada 12

Google Plus

Jonathan Viera durante el partido frente al Levante // Foto: udlaspalmas.es

Las Palmas vuelve a perder en liga. Los de Ayestarán no supieron sacar adelante el partido, a pesar de jugar mejor que el equipo visitante. Como consecuencia, se colocan últimos en la clasificación con solamente seis puntos.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico /10: Excelente / S.C: sin clasificar).

Pako Ayestarán:

5 | Hasta el minuto 65 su equipo fue mejor, a partir de ahí su juego decayó. Tardó en hacer los cambios y no le funcionaron. Tras entrar en el terreno de juego las dos sustituciones el Levante marcó el segundo tanto. No realizó el último cambio.

Raúl Lizoain:

7 | Estuvo atento a todas las acciones del juego, anticipándose bien a los jugadores del Levante. Tuvo que intervenir en varias ocasiones, sobre todo en la primera parte, donde hizo dos muy buenas paradas. No pudo hacer nada en los dos goles encajados.

David Simón:

5 | Fue superado en varias ocasiones en defensa. Tuvo dos fallos atrás que supusieron jugadas de peligro a favor del Levante. Se sumó arriba con continuidad, en la segunda parte tuvo mayor éxito que en la primera.

Ximo Navarro:

6 | Tuvo una buena primera parte. Estuvo contundente en defensa, cortando y recuperando balones. En la segunda mitad se sumó más al ataque, saliendo con el balón controlado. Mal en la marca al jugador en el primer gol de Doukouré.

Lemos:

7 | realizó bien su trabajo en defensa. En muy pocas ocasiones se vio superado por el atacante rival. A lo largo del partido estuvo buscando a sus compañeros con el pase en largo, teniendo éxito la mayoría de las veces. Casi al final del partido se sumó al ataque para buscar el gol.

Dani Castellano:

6 | Defendió bien, excepto en dos o tres ocasiones. Se pasó la mayoría del tiempo sumándose al ataque. Centró sin éxito a Calleri, que a penas llegó a algún balón del 23. Jason se le fue en el segundo gol.

Javi Castellano:

6 | Participativo en defensa. Robó balones con mucho peligro. Jugó sobre lo seguro, realizando pases fáciles. Estuvo participativo en el juego, sobre todo en los primeros 45 minutos. En la segunda mitad le faltó intervenir más. En el minuto 76 fue sustituido.

Vicente Gómez:

6 | En los primeros minutos estuvo un poco desaparecido. Tuvo buenas arrancadas hacia la portería que acabaron con amarilla al rival. Estuvo presionando constantemente. Dentro del área dio un buen pase de tacón a Tana, que acabó en tiro de Viera. A lo largo del partido estuvo entrando más en el juego del equipo. Realizó un tiro que fue arriba de la portería.

Tana:

6 | Ayudó bastante en defensa. Su juego fue irregular, desapareció en ciertos momentos del partido. Cuando intervino el juego del equipo fue mejor. Combinó muy bien con Jonathan Viera, de ellos dos salió la gran jugada que acabaría en gol anulado a Calleri. En la segunda mitad estuvo menos participativo y el equipo lo notó.

Jonathan Viera:

8 | De los mejores del partido. Muy creativo en la elaboración del juego de los amarillos. Jugando muy bien al primer toque. Apareció tanto por el centro como por la banda izquierda. No tuvo suerte de cara a portería, estrelló un tiro contra la defensa y otro fue atajado por el portero. Presionó arriba la salida del balón del Levante. A pesar de todo, no fue su mejor partido.

Vitolo:

6 | En la primera parte se encontró muy sólo en algunas jugadas. Recibió muchas faltas por parte del equipo valenciano. Ayudó a Dani Catellano a cerrar el carril derecho. Fue uno de los más activos arriba. Le faltó encarar al rival. Tuvo la ocasión mas claras de la UD Las Palmas, pero Oier realizó una buena estirada para impedir que el balón entrara.

Calleri:

6 | Fue el jugador amarillo que más ocasiones tuvo. Pero no tuvo suerte de cara al gol. Le anularon un tanto por fuera de juego. Pidió penalti por un agarrón que le impidió cabecear bien el esférico dentro del área. Su presión fue alta y casi significa un grave error del portero rival. En la segunda mitad no gozó de tantas ocasiones y fue cambiado en el 76.

Aquilani:

S.C | Al salir el Levante anotó el segundo gol y poco pudo hacer. Estuvo presente en la labor defensiva. E intentó que los amarillos tuvieran un mayor control sobre el juego, pero no tuvo éxito.

Rémy:

S.C | Nada más entrar tuvo una clara ocasión de gol, pero el disparo se le fue alto, sus compañeros le recriminaron que no centrara. Se desmarcó en varias ocasiones, pero no supieron verle. No tuvo mucha transcendencia en el tiempo que jugó.