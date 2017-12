Previa Getafe CF- UD Las Palmas: a ganar en "territorio comanche"

Google Plus

Imagen del último encuentro disputado entre ambos equipo en el año 2015. La Liga

Tras sumar un punto que por momentos parecía de oro, pero acabó sabiendo a poco ante el Espanyol, la UD Las Palmas visitará el Coliseum Alfonso Pérez para enfrentarse al Getafe. Los amarillos necesitan una victoria como el comer para no descolgarse de la decimoséptima plaza y afrontar con otra perspectiva la llegada del nuevo entrenador.

¿Cómo llegan al encuentro?

Jonathan Viera se lamenta tras fallar el penalti en la última jornada. Imagen: LaLiga

El Getafe CF está siendo una de las grandes revelaciones de esta temporada. Tras lograr un emocionante ascenso en junio ante el CD Tenerife, el cuadro azulón ha sabido reforzarse muy bien durante este verano confeccionando una plantilla bastante competitiva. Además, su entrenador, José Bordalás, ha sabido imprimir un estilo de juego propio e idóneo para las características de sus jugadores. Los madrileños ocupan una cómoda décima posición con 20 puntos ,a tan sólo 4 puntos de las posiciones europeas, y se encuentran 8 puntos por encima de la "zona de peligro". En la última jornada, el equipo getafense cayó derrotado por 1-0 ante otra de las revelaciones de esta Liga Santander, el Girona CF.

Por su parte, la UD Las Palmas es la antítesis de todo lo descrito anteriormente. Los canarios están sufriendo una temporada calamitosa y son colistas con únicamente 11 puntos. En el último duelo liguero, la UD Las Palmas empató a 2 frente al Espanyol en un encuentro loco en el que los grancanarios fueron perdiendo por 0-2 hasta el minuto 80, pero en el que estuvo a punto de firmar una remontada épica si Jonathan Viera no hubiese errado un penalti en el tiempo de descuento.

Ausencias en los dos equipos

El uruguayo Arambarri es la baja más significativa del Getafe. Imagen: Getafe CF

Ambos equipos llegan a este encuentro con algunas ausencias significativas. Por parte del Getafe, Bordalás no podrá contar por sanción con uno de sus pilares en el centro del campo, el uruguayo Mauro Arambarri. Su baja se une a la ya conocida de Markel Bergara que recientemente fue operado de su rodilla derecha y se prevé que se mantenga inactivo durante dos meses.

Por otro lado, la UD Las Palmas pierde para este encuentro por sanción a Mauricio Lemos. A pesar de su temporada irregular, el uruguayo está siendo un fijo en el centro de la zaga canaria. Tampoco están disponibles ni Vitolo ni Halilovic que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

El Coliseum, estadio maldito

Las Palmas nunca ha ganado en el Coliseum. LaLiga

El Coliseum Alfonso Pérez no parece el escenario idóneo para que la UD Las Palmas empiece a remontar el vuelo. Los insulares no han podido lograr la victoria en ninguna de las cuatro visitas realizadas hasta la fecha. Desde su construcción en 1998, los amarillos han cosechado tres derrotas y un empate.

Precedentes

Imagen del último enfrentamiento disputado en el estadio madrileño. LaLiga

Los enfrentamientos entre Getafe y Las Palmas no han sido muy frecuentes a lo largo de la historia. Ambos equipos únicamente se han enfrentado en cuatro ocasiones en tierras madrileñas. Como ya hemos mencionado anteriormente, la UD Las Palmas aún no conoce la victoria en estadio azulón.

El último precedente entre ambas escuadras fue en octubre de 2015. En aquella ocasión, el "Geta" endosó un severo correctivo a la UD Las Palmas goleándola por 4-0. Aquel encuentro no sólo es recordado por la goleada, sino porque además supuso la destitución de Paco Herrera como entrenador de la UD Las Palmas.

En cuanto al resto de enfrentamientos, el Getafe salió victorioso en dos (2-1, 1999-2000 y 3-0, 2003/2004), mientras que la UD logró sacar un empate a 0 en la temporada 2002/2003.

Adiós Paquito, ¿hola Paco?

Paquito Ortiz en rueda de prensa. Imagen: udlaspalmas.es

Independientemente del resultado, el encuentro de Getafe pondrá punto final a la etapa de Paquito Ortiz al frente de la UD Las Palmas. El granadino ha ostentado el cargo de entrenador interino durante tres encuentros en los que ha cosechado resultados bastante dispares: una victoria (1-0 vs Betis), un empate (2-2 vs Espanyol) y una derrota (2-0 vs Alavés).

Todo apunta a que el sustituto de Paquito será su tocayo Paco Jémez. El cordobés es el primer candidato al banquillo insular tras el veto de la RFEF a Almirón. Las negociaciones se encuentran muy avanzadas y según palabras del presidente amarillo, Miguel Ángel Ramírez, el próximo jueves se conocerá al próximo entrenador. Salvo giro inesperado de los acontecimientos, el elegido será Paco Jémez.

