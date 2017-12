Getafe-Las Palmas: puntuaciones de Las Palmas Jornada 16

Google Plus

Simón y Shibasaki en el partido | Foto: www.laliga.es

La Unión Deportiva terminará el año en la última posición de la clasificación y continúa dejando extrañas sensaciones en sus aficionados. Falta intensidad defensiva así como eficacia de cara al gol.

Paquito

5 | Continúa con su dinámica de repetir alineación cambiando solo a aquellos que no pueden jugar por sanción o lesión. Destaca el cambio de Vicente Gómez que se quedó en el banquillo en favor de Aquilani pues es el único que no encaja en esta dinámica. El mayor punto en contra pudo ser no dar más minutos a Toledo.

Raúl Lizoain

6 | Pese a haber encajado dos goles no tuvo una mala actuación en la portería. Todavía se le ven algunas dudas a la hora de salir de la portería pero lo compensa con las paradas en los mano a mano.

Michel Macedo

4 | Su partido está marcado por la temprana lesión que lo hizo abandonar el terreno de juego, aunque tampoco estaba muy activo.

David Simón

7 | Desde que entró en el campo se notó su aporte ofensivo. Subía continuamente y ayudaba en ataque. Sus combinaciones que Viera produjeron más de una jugada de peligro. Se le vieron más carencias en el aspecto defensivo.

Ximo Navarro

4| Partícipe de los fallos defensivos del equipo. Desaparecido durante muchos momentos del partido y atacando algunos balones sin mucho criterio.

Pedro Bigas

4| Poco contundente en defensa. Al igual que sus compañeros poco activo en los goles que encajó el equipo. No se le vio incorporarse al ataque como hace en otras ocasiones.

Dani Castellano

6| Partido parecido al que realizó Simón. No se prodigó tanto en ataque, aunque cuando subió lo hizo con peligro. En defensa bien, aunque partícipe en los fallos colectivos.

Javi Castellano

5| Como siempre un seguro en el centro del campo, aunque poco participativo en las labores ofensivas.

Alberto Aquilani

4 | Su mayor error pasar de largo en el segundo gol del Getafe. Poco participativo en general en el juego del equipo, aunque dejó alguna jugada de calidad.

Jonathan Viera

7| Llevó el peso del juego del equipo como de costumbre. Volvimos a verlo bajando mucho a recibir el balón lo que le alejaba de su zona de peligro. Aun así, sacó más de un pase mágico con mucho peligro. Tuvo una ocasión peligrosa que no resolvió bien. Estuvo marcado de cerca por el rival.

Oussama Tannane

5| Participó en el juego, aunque sin mucho criterio. Intentó demasiado hacer la guerra por su cuenta, la mayoría de veces sin éxito y eso conllevó a que se perdieran jugadas peligrosas. Aún así aportó al ataque del equipo.

Hernán Toledo

7 | Entró desde el banquillo, pero el poco tiempo que estuvo en el campo supo utilizarlo. Dejó algunas jugadas de calidad y a punto estuvo de marcar un golazo. Continúa llamando a la puerta de la titularidad.

Loïc Remy

4| Pese a participar en el ataque y estar muy activo, el delantero francés falló cuatro ocasiones claras de gol que no se puede permitir un delantero con su trayectoria y experiencia.

Jonathan Calleri

6 | Correcto en su labor ofensiva, aunque sin aparecer demasiado en algunos momentos. Atento en la presión. También falló una ocasión muy clara.