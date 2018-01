Jémez: "Lo que tenemos no nos vale para mantener la categoría"

Paco Jémez durante la visita a Mestalla // UD Las Palmas.es

Mucho hay que hablar, discutir, dialogar y una larga lista de sinónimos para averiguar que le pasa a la UD Las Palmas. Tras el desastre en la Copa del Rey y en una situación crítica en liga, Paco Jémez volvió a dejar clara su manera de pensar, sacando a relucir las ideas que más de un aficionado tiene en su cabeza.

Jémez incluyó en el once a varios de los no habituales. Halilovic que volvía de su lesión, Hernán Santana o David García fueron algunos de los jugadores que volvían a disponer de minutos con el equipo amarillo y el entrenador achacaba la falta de ritmo e intensidad a este hecho afirmando que"Han corrido todo lo que han podido y más. Hemos sacado un equipo con muchos jugadores que llevan mucho tiempo sin jugar 90 minutos. Necesitamos que empiecen a tener minutos, aunque sabemos que conlleva un desgaste"

"Si no somos capaces de mantener nuestra portería a cero, aunque sea de vez en cuando, no podemos estar en Primera División"

Respecto a las estadísticas del juego, en algunos momentos se deslumbró una UD con un mayor porcentaje de posesión. En cambio, hay que mencionar que los amarillos no llegaron a la portería valencianista, señalando la falta de gol que tiene el equipo.opinando que "Muchas veces nos equivocamos porque jugamos un fútbol erróneo y equivocado que no da resultados en Primera. La regla es coger pelota y llevarla a la portería contraria. Tenemos una idea errónea de lo que es competir.

El míster dejaba claro que el objetivo de la temporada es la permanencia y, que por tanto, el partido de hoy era por llamarlo de algún modo, otro mero trámite para aliñar esa plantilla que compita de la manera en que debe hacerlo con respecto al nivel de competición "Tenemos que aprender a que no nos haga daño absolutamente nada de lo que pase en competición. Tenemos que saber aislar un partido de otro. Lo que nos interesa es la liga. Hoy hemos intentado competir. Nuestra capacidad defensiva hasta ahora no ha sido la que la categoría requiere. Si no somos capaces de mantener nuestra portería a cero, aunque sea de vez en cuando, no podemos estar en Primera División"

Lógicamente analizaba la plantilla a sabiendas que se discurre en este mes de Enero en el mercado de fichajes. "Estamos buscando otro delantero. Hoy no quería que Calleri jugara los 90 minutos, pero es un tipo fuerte y podía jugar los 90 porque había otros jugadores muy cansados"