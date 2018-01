Girona-UD Las Palmas: puntuaciones de Las Palmas jornada 19

Hernán Toledo durante una acción del partido / Foto: LaLiga

La Unión Deportiva Las Palmas acaba la primera vuelta del campeonato último y con sólo tres victorias. El equipo amarillo fue superado por el Girona, llevándose una goleada de Montilivi.

Paco Jémez | 4

El entrenador canario propuso una alineación diferente, volcada al ataque, con solamente tres centrales. No le funcionó. A pesar de ir perdiendo, realizó los tres cambios casi en el 90, solo Halilovic salió en el 64.

Raúl | 3

En la primera parte estuvo atento, correcto en cada corte. En el gol de penalti no pudo hacer mucho. En la segunda parte regaló el cuarto gol tras un mal control en la salida. En los últimos minutos realizó la única parada de todo el partido, que acabo en gol tras el rechace.

David García | 2

En los primeros minutos del encuentro estuvo bien, pero a partir de ahí fue un desastre. No estuvo contundente atrás y por ello llegaron tres de los goles del Girona. Además, vio amarilla tras una entrada muy dura al rival.

Gálvez | 4

Al igual que David García estuvo mejor en los primeros minutos del partido. En la jugada del penalti no logra arrebatarle el balón al jugador del Girona. Perdió varios balones, al igual que la marca. Se sumó al ataque en una ocasión.

Ximo Navarro | 3

Estuvo correcto al principio del encuentro. En la jugada del penalti pierde la posición y el jugador del Girona entra por su banda. Se sumó muy poco al ataque. Perdió balones importantes cerca del área. Se vio desbordado en la mayor parte del partido.

Gaby Peñalba | 4

Tuvo bastante contacto con el balón en los primeros 45 minutos. Estuvo acertado en el pase. Desequilibró en varias ocasiones a los jugadores rivales. Tuvo descontroles que significaron la perdida del balón. En la segunda mitad estuvo desaparecido, al igual que el resto del equipo.

Javi Castellano | 3

Estuvo más presente en defensa que controlando el juego, apenas tuvo contacto con el balón. Hizo el penalti a favor del Girona, que posteriormente se convertiría en gol. Tuvo desaciertos defendiendo. Se vio superado, sobre todo en la segunda mitad, donde Paco lo cambió en el minuto 64.

Jonathan Viera | 6

Fue el más destacado del equipo amarillo, a pesar que no tuvo su día. El de la feria estuvo en todo momento vigilado por un jugador rojiblanco. Le hicieron continuamente faltas para cortar su juego. En la segunda mitad, al contrario que el resto del equipo, estuvo más participativo que en la primera, aunque sin acierto. Vio amarilla por las continuas protestas al árbitro.

Hernán Toledo | 4

Se vio superado todo el rato en defensa, uno de los goles vino por su banda tras no poder parar al jugador contrario. Recuperó algunos balones gracias a su intensidad presionando, en una ocasión casi origina un penalti a favor, pero el árbitro no consideró que fuera pena máxima. No estuvo muy activo en el ataque.

Momo | 3

Estuvo participativo en diferentes fases del encuentro, en otras estuvo desaparecido. Ayudó en defensa, pero en ocasiones sin acierto. Al igual que Toledo se vio superado en la banda y una de las jugadas acabó en gol tras no poder quitarle el balón al contrario.

Jairo | 3

En la primera parte estuvo casi desaparecido. Ayudó a Ximo Navarro en defensa, pero poco pudo hacer. Tras el descanso tuvo mayor participación en el juego, originando las jugadas con más peligro de los amarillos. En el 87 fue cambiado por Vicente Gómez.

Calleri | 4

No se encontró cómodo en ningún momento a lo largo de los noventa minutos. Estuvo presionando, en una de las ocasiones logró que Bono fallara, pero no pudo aprovechar la ocasión. En la segunda mitad cayó constantemente en fuera de juego. No tuvo ninguna ocasión clara de gol, no realizó ni un disparo.

Halilovic | SC

Entró en el minuto 64. No tuvo casi contacto con el balón. Su participación fue casi inexistente.

Vicente Gómez | SC

No tuvo los minutos suficientes para contribuir en el juego.

Tana | SC

Al igual que Vicente Gómez no disfrutó de los minutos suficientes para repercutir en el juego amarillo.